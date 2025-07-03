Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Набиуллина спрогнозировала возможное снижение ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в случае продолжения текущих экономических тенденций и ускоренного замедления инфляции.
Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса регулятора отметила, что инфляция замедляется быстрее, чем ранее прогнозировалось, передает ТАСС. По ее словам, в июле регулятор обновит прогнозы по инфляции и траектории ключевой ставки на следующий год.
«Мы видим замедление инфляции, причем и в устойчивой компоненте. Оно происходит быстрее, чем мы ожидали в предыдущем нашем прогнозе. Кстати, мы в июле будем весь прогноз обновлять. И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать и по траектории ключевой ставки. Поэтому, скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», – заявила Набиуллина.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости решительного снижения ключевой ставки в России.
В июне Банк России снизил ключевую ставку до 20%.