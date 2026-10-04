Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.2 комментария
Статистика показала самые высокие зарплаты в семи регионах России
Средняя заработная плата свыше 150 тыс. рублей в июле 2026 года была зафиксирована только в семи субъектах России, следует из статистических данных Росстата.
Согласно статистическим данным, в семи субъектах страны доходы населения превысили отметку в 150 тыс. рублей в июле, передает ТАСС.
В Москве средний заработок составил 193,1 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе – 160,2 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе – 182 тыс. рублей.
В Камчатском крае этот показатель достиг 150,7 тыс. рублей, в Магаданской области – 210,3 тыс. рублей, в Сахалинской области – 161 тыс. рублей.
Самый высокий уровень зафиксирован в Чукотском автономном округе, где средняя зарплата составила 243,6 тыс. рублей.
В целом по России средняя заработная плата в июле 2026 года находилась на уровне почти 110 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в мае. Названа отрасль со средней зарплатой более 1 млн рублей. Росстате самые высокие зарплаты зафиксировал на Чукотке.