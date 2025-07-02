Греф призвал снизить ключевую ставку более серьезно

Греф заявил о необходимости решительного снижения ключевой ставки в РФ

Tекст: Денис Тельманов

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в кулуарах Финансового конгресса Банка России, что снижение ключевой ставки на один-два процентных пункта будет, по его мнению, неощутимым для экономики, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд – снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг», – отметил он.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин сообщал, что в июле регулятор может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, если динамика инфляции покажет устойчивое движение к 4%.

ЦБ РФ 6 июня впервые за почти три года снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордных 21%. С октября прошлого года ставка находилась на историческом максимуме более семи месяцев.

При этом Банк России сохранил нейтральный сигнал и не стал обозначать дальнейшую траекторию снижения, отметив, что решения будут приниматься в зависимости от темпов инфляции и инфляционных ожиданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф назвал главными вызовами для российской экономики высокую ключевую ставку, крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках и перегрев рынка труда.

Инфляция в России замедляется быстрее, чем предполагалось ранее. К концу года ключевая ставка в России может опуститься до 13-15%, если инфляция останется в пределах 7-7,5.