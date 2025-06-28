Шохин заявил о возможности снижения ключевой ставки до 13-15% к концу года

Tекст: Мария Иванова

Параметры инфляции и охлаждения экономики в России позволяют снизить ключевую ставку к сентябрю до 18%, а к концу года – до 13-15%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС.

По его словам, текущие цифры по инфляции и ситуация в ряде отраслей «дают простор» для понижения ставки.

«Я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. А такое снижение, которое должно повлиять на экономическую и финансовую ситуацию в промышленности и других отраслях. То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже – как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть… 13-15%», – заявил Шохин.

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме представители правительства призвали начать «подогревать» экономику. Шохин отметил, что снижение ключевой ставки будет допустимо только при сохранении инфляции в приемлемых границах. Он добавил, что логика, по которой ставка в два раза превышает инфляцию, сохраняется: при прогнозе Минэкономразвития и Центробанка по инфляции на уровне 7-7,5% ставка не должна быть выше 15%.

Глава РСПП подчеркнул, что параметры 13-15% будут приемлемыми для бизнеса и бюджета. Такой уровень, по его словам, позволит использовать кредитные средства и снизить расходы на обслуживание ранее привлеченных кредитов. Шохин также отметил, что снижение ставки благоприятно скажется на затратах федерального бюджета по обслуживанию госдолга и поддержке ключевых экономических проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в июле возможно очередное уменьшение ключевой ставки Центробанка на фоне замедления инфляции и снижения ставок по кредитам и вкладам.

Глава Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что пришло время снизить ключевую ставку для поддержки экономического роста.

Между тем директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что экономика России сейчас переживает замедление роста, но рецессии не наблюдается.