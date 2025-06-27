27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолётов. Кажется, в XXI веке в Арктику придёт настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки в июле
На фоне замедления инфляции и снижения ставок по кредитам и вкладам в банках, в июле возможно очередное уменьшение ключевой ставки Центробанка, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Чебоксарского экономического форума.
Вероятность снижения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров Центрального банка России 25 июля допустил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.
По мнению Аксакова, в условиях замедления инфляции банки уже начали снижать проценты по кредитам и вкладам, не дожидаясь официального решения регулятора.
«Скорее всего, 25 июля на заседании совета директоров Центральный банк еще раз снизит ключевую ставку», – заявил Аксаков. Он пояснил, что спрос на кредиты падает, поэтому банки стремятся сделать кредитные продукты доступнее, одновременно снижая и доходность вкладов для компенсации выплат.
Аксаков отметил, что снижение ключевой ставки способствует дальнейшему падению процентных ставок в банковском секторе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на фоне замедления инфляции и ожиданий рынка пришло время снизить ключевую ставку для поддержки роста экономики. Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что длительное сохранение высокой ключевой ставки приведет к замедлению развития реального сектора экономики. Российские банки уже начали снижать ставки по кредитам и ипотеке после изменения ключевой ставки.