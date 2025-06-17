Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Мантуров заявил о временном характере высокой ключевой ставки
Мантуров заявил, что высокая ключевая ставка не продержится долго
Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что длительное сохранение высокой ключевой ставки приведет к замедлению развития реального сектора экономики.
Денис Мантуров сообщил в эфире РБК-ТВ, что существующая высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период, передает ТАСС.
По его словам, «такая высокая ставка, в моем понимании, не рассчитана и не может быть на длительный период. Это объективно, потому что действительно тогда реальный сектор экономики просто перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств все направлять на компенсацию процентов».
Мантуров пояснил, что параметры национальных проектов и целей ориентированы на развитие и новые направления, которые предусматривают затраты бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создание новых образцов промышленной продукции для приоритетных отраслей экономики.
Совет директоров Банка России 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня и затронет ключевые экономические темы, включая инновации и национальные бренды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, снижение ставок по кредитам и ипотеке в российских банках началось после изменения ключевой ставки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что укрепление рубля очевидно и без мнения экспертов Bank of America. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что высокий уровень ключевой ставки способствовал существенному замедлению инфляции.