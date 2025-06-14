Российские банки решили снизить ставки по кредитам и ипотеке

Tекст: Дарья Григоренко

Сбербанк с 10 июня уменьшил ставки по ипотеке на 2-3,5%, а по кредитам на два процента. ВТБ сообщил, что ставки по ипотеке снизятся минимум на 1,5-2%, новые условия вступят в силу во второй половине июня, передает РИА «Новости».

В компании «Дом.РФ» отметили, что планируют понизить ставки по кредитам примерно на два процента в ближайшие недели. Уже сейчас по ипотеке на новостройки ставки начинаются от 21,8%. В «Абсолют банке» рассчитывают, что улучшение условий для заемщиков будет сопоставимо с уменьшением ключевой ставки, и пообещали пересмотреть ставки в июне.

В «Новиком банке» заявляют, что продолжают отслеживать ситуацию на рынке и рассматривают разные варианты смены условий. В «МТС банке» отметили, что решение о возможном снижении ставок будет приниматься исходя из рыночного тренда. В «Ренессанс банке» пока не планируют уменьшать ставки по кредитам.

Ранее сообщалось, что большинство банков России намерены снизить ставки по вкладам после сокращения ключевой ставки ЦБ.

Напомним, 6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20%. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что Центробанк к концу 2025 года способен поэтапно понизить ключевую ставку до 17-18%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает первое за три года снижение ставки в России.