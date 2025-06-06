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Набиуллина заявила о замедлении инфляции из-за высокой ставки
Набиуллина: Высокая ставка замедлила инфляцию и укрепила рубль в России
Высокий уровень ключевой ставки способствовал существенному замедлению инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По словам Набиуллиной, высокий уровень ключевой ставки способствовал существенному замедлению инфляции, передает ТАСС.
Глава Центробанка заявила, что динамика роста цен остается разной по отдельным группам товаров и услуг, однако у регулятора стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов.
Набиуллина также сообщила, что высокие ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля. Она отметила, что влияние ключевой ставки проявилось по процентному и валютному каналам, а вместе с охлаждением спроса это оказало дополнительное влияние на динамику цен в непродовольственном сегменте.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 20%.