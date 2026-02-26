  • Новость часаЗадержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях
    Убыточную «Почту России» зальют деньгами
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    26 февраля 2026, 08:19

    Брань на польском языке выдала наемников ВСУ в Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Громкая брань на польском языке выдала местоположение польских наемников в многоэтажке Димитрова, рассказали в российских силовых структурах.

    Громкая ссора на польском языке помогла российским военным обнаружить польских наемников, укрывающихся в одном из жилых домов Димитрова, передает ТАСС.

    Как сообщили в силовых структурах, нехарактерная для местных жителей речь и использование брани на польском привлекли внимание бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    25 февраля 2026, 12:15
    В результате атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области погибло четыре человека
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре сотрудника, десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Василий Анохин.

    Четыре сотрудника предприятия ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли при атаке украинских беспилотников, еще десять получили ранения, сообщил Анохин в Telegram-канале.

    По словам главы региона, ночью предприятие подверглось удару со стороны ВСУ, в результате чего среди мирных работников появились жертвы и пострадавшие. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения.

    В связи с инцидентом в целях безопасности все школы региона перешли на дистанционный режим обучения. Детские сады Смоленской области временно приостановили занятия, о чем также сообщил губернатор в своем видеообращении.

    Кроме того, спасательные службы оперативно локализовали очаги возгорания на территории ПАО «Дорогобуж». Губернатор отметил, что ситуация на предприятии находится под контролем, а специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников.

    Ранее СМИ писали, что украинские беспилотники нанесли удар по промышленному объекту в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате атаки погибли трое сотрудников экстренных служб.

    25 февраля 2026, 15:54
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева

    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    25 февраля 2026, 13:26
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 12:54
    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Нестерного, Циркунов, Каменной Яруги, Ольшан, Жовтневого, Мартового и Веселого в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Михайловкой, Кондратовкой, Угроедами и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, пусковая установка американской РСЗО MLRS и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригаде охраны генштаба ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Новоосиново, Староверовки, Грушевки в Харьковской области и Маяков в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и британская бронемашина Defender, четыре артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Дружковки, Веролюбовки, Краматорска, Никифоровки, Алексеево-Дружковки и Константиновки в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Марьевки, Торского, Белицкого, Красноярского, Новопавловки, Ленина, Сергеевки, Кучерова Яра, Гришино и Доброполья в ДНР и Межевой в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    25 февраля 2026, 08:58
    Пленный военный ВСУ признал участие в бою с танком «Алеша»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный, попавший в плен к российским бойцам, рассказал как в 2023 году участвовал в битве с экипажем танка ВС РФ «Алеша» в Запорожской области. Военнопленным оказался контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    Украинский военный, захваченный российскими бойцами, признался в участии в бою с танком «Алеша» в Запорожской области летом 2023 года, передает ТАСС.

    Пленным оказался контрразведчик и агент Службы безопасности Украины Сергей Мыхайлов. Он рассказал: «2023 год, Ззапорожское направление. И нас как поросят бросают, говорят, что все хорошо, все замечательно. Нас шло пять MaxxPro, два или три »Козака« и два танка. Нас разобрали. Видео это появилось спустя полчаса. «Алеша» – ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу. Я был в той группе».

    По словам Мыхайлова, его бронегруппа была полностью уничтожена российским экипажем танка. Экипаж «Алеши» в ходе того боя остановил бронетехнику противника, уничтожив восемь машин, среди которых были бронемашины MaxxPro, «Козак» и танки.

    Минобороны России ранее сообщало, что потери украинской стороны в этом бою превысили 100 человек убитыми и ранеными. Эту же цифру подтвердил пленный в беседе с корреспондентом агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворца».

    В России выпустили тетради с изображением экипажа танка «Алеша».

    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества.

    25 февраля 2026, 11:14
    Офицер ВС России принял командование и остановил наступление ВСУ под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий из Севастополя Михаил Сухенко рассказал о срыве наступления ВСУ под Работино после того, как принял командование из-за ранения офицера.

    Лейтенант Михаил Сухенко рассказал подробности боев с украинскими формированиями в районе Работино в 2023 году, передает RT.

    Офицер поделился историей о том, как ему пришлось взять на себя руководство подразделением в критической ситуации.

    «В ходе боя был ранен командир роты, после чего я принял командование подразделением на себя», – сообщил военнослужащий. За грамотные действия и проявленный героизм в этом эпизоде лейтенант был удостоен ордена Мужества.

    По словам военного, противник пытался развить контрнаступление с использованием западной бронетехники, кассетных боеприпасов и химических средств. Российское подразделение действовало решительно, ударив во фланг наступающим силам и атаковав первым.

    Благодаря слаженным действиям бойцов удар по врагу оказался эффективным. Российским военнослужащим удалось не только остановить продвижение ВСУ, но и удержать занимаемые позиции.

    В августе 2025 года боец группировки «Днепр» рассказывал об уклонении украинских военных от огневого контакта севернее Работино.

    25 февраля 2026, 14:01
    «Херсонский вестник»: ВСУ начали покидать правый берег Днепра у поселка Антоновка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские формирования утратили возможность укрываться на правом берегу Днепра и отступают из населенного пункта Антоновка, расположенного на севере Херсона, сообщают Telegram-каналы.

    Подразделения ВСУ вынуждены оставлять укрепления на правобережье, пишет Telegram-канал «Херсонский вестник». В частности, украинские военные постепенно уходят из поселка Антоновка. Он расположен на северо-восточной окраине города и практически слился с ним.

    Пустующие пункты временной дислокации оперативно выжигают операторы 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

    На правом берегу реки практически не осталось мест, пригодных для укрытия личного состава вооруженных сил Украины.

    В январе сообщалось, что российские войска укрепились на островах в дельте Днепра и не подпускают противника к берегу.

    25 февраля 2026, 09:35
    Первая президентская бригада ВСУ запросила вывод с фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ требуют вывести их с линии фронта в Запорожской области из-за больших потерь. Как сообщили в российских силовых структурах, подразделение несет потери из-за ударов ФАБ.

    Солдаты первой президентской бригады ВСУ обратились к командованию с требованием вывести их с линии фронта в Запорожской области, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах отметили, что причиной подобных требований стали большие потери, которые подразделение понесло в результате ударов ФАБ.

    «ФАБ сильно проредили ряды президентской бригады ВСУ. Сейчас ее солдаты требуют от командования вывести их с линии фронта, поскольку их численность за последнее время сильно сократилась», – сообщили представители силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Российские военные освободили Риздвянку в Запорожской области.

    ВСУ потеряли около двух рот на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    25 февраля 2026, 21:10
    Песков назвал самый сложный вопрос в украинском урегулировании

    Tекст: Ольга Иванова

    Проблематика территорий по-прежнему остается ключевым и наиболее чувствительным элементом в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Киевский режим надеется оперативно урегулировать территориальный вопрос, однако для этого требуется тщательная подготовка, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил, что, по всей видимости, у Киева есть желание быстро решить территориальную проблему. При этом представитель Кремля подчеркнул: «Вопрос территорий – самый сложный, и, конечно, каким-то серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров.

    25 февраля 2026, 15:21
    Уиткофф сообщил о множестве «креативных идей» на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе обсуждения украинского урегулирования спецпосланник США Стив Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах.

    Много креативных идей выдвигается в ходе переговоров об украинском урегулировании, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе выступления на украинском форуме YES Meeting он отметил, что не может обсуждать детали: «Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно», передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что эти идеи считаются реалистичными и разумными. По его словам, даже если некоторые из них не сработают, важно продолжать попытки найти решение: «И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся», – добавил он.

    Напомним, очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время. А секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что было достигнуто определенное продвижение в переговорах.

    Ранее в среду Уиткофф отметил конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.


    25 февраля 2026, 18:16
    В Борисовском округе Белгородской области на службе пострадали бойцы «Орлана»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выполнения служебных заданий в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области два сотрудника подразделения «Орлан» получили ранения различной степени тяжести.

    Два бойца специализированного государственного унитарного предприятия «Орлан», которое тесно взаимодействует с Росгвардией и занимается защитой населения и важных объектов региона, пострадали в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области.

    Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что один из пострадавших получил минно-взрывную травму с осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и бедра, другой боец получил баротравму. Пострадавших оперативно доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую помощь.

    По словам Гладкова, одному из бойцов продолжают оказывать медицинскую помощь в стационаре, второй был отпущен на амбулаторное лечение после осмотра врачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду в поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину.

    А 22 февраля в поселке Малиновка после удара FPV-дрона по автомобилю местный житель погиб. В тот же день в Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский вражеский дрон настиг еще одного мужчину, который был убит на месте.

    25 февраля 2026, 12:24
    Жителя Казани приговорили к 24 годам за госизмену и диверсии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд Татарстана приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина России, признанного виновным в государственной измене, подготовке диверсий на объектах оборонно-промышленного комплекса Казани и незаконном обороте взрывчатки,сообщает пресс-служба суда.

    Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы за государственную измену, подготовку диверсии на объектах оборонно-промышленного комплекса города и незаконный оборот взрывчатых веществ, передает ТАСС.

    Согласно информации пресс-службы суда, пять лет из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, а оставшееся время – в исправительной колонии строгого режима.

    В сообщении суда подчеркивается: «По совокупности совершенных преступлений [подсудимый] приговорен к лишению свободы сроком на 24 года, из которых пять лет он будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа».

    Следствие установило, что в 2023–2024 годах мужчина совершил государственную измену, занимаясь шпионажем и оказывая помощь иностранной организации, действовавшей против безопасности России. Кроме того, он прошел обучение для диверсионной деятельности в интересах двух проукраинских структур, после чего приступил к подготовке взрывов и поджогов на оборонных объектах Казани.

    Для реализации задуманного обвиняемый незаконно приобрел, перевозил и хранил взрывчатые вещества. Впоследствии опасные материалы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, что позволило предотвратить совершение преступлений на стратегически важных объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала агента Киева, который подорвал машину военного в Наро-Фоминске.

    Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за госизмену.

    Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене.

    25 февраля 2026, 14:55
    Flightradar24 сообщил о патрулировании Черного моря самолетом-разведчиком США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных сервиса Flightradar24.

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, передает РИА «Новости».

    По данным Flightradar24, воздушное судно вылетело из Румынии и приступило к патрулированию акватории Черного моря. Информация о конечном пункте назначения самолета на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Bombardier ARTEMIS II совершил разведывательный полет из Румынии.

    Bombardier ARTEMIS II также заметили в небе над Черным морем.

    Рекордное число самолетов-разведчиков НАТО фиксировали над Черным морем.

    26 февраля 2026, 07:05
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    25 февраля 2026, 14:25
    Минобороны: Взятие Графского открыло путь для продвижения вдоль Северского Донца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области обеспечил российским военным возможность дальнейшего наступления на юг по берегу Северского Донца, отметили в Минобороны.

    Взятие под контроль населенного пункта Графское в Харьковской области открывает возможность для российских военных развивать наступление на юг вдоль реки Северский Донец, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 82-го мотострелкового полка группировки «Север» взяли Графское в ходе активных и решительных действий в зоне проведения СВО. Военным обеспечивала поддержку артиллерия, уничтожая укрепленные позиции, огневые точки и пункты управления беспилотниками противника.

    Операторы беспилотных летательных аппаратов осуществляли круглосуточную воздушную разведку и наносили удары по живой силе, технике и командным пунктам ВСУ, что не позволяло противнику проводить ротацию. В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения продолжают наступление, расширяя зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Ранее российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области. А в целом за неделю российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    25 февраля 2026, 12:56
    Войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Средствами ПВО сбиты 115 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 299 беспилотников, 651 ЗРК, 27 873 танка и других бронемашин, 1674 боевые машины РСЗО, 33 474 орудия полевой артиллерии и минометов, 55 252 единицы спецтехники.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Ранее ВС России также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

  • О газете
