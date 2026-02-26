Брань на польском языке выдала наемников ВСУ в Димитрове

В результате атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области погибло четыре человека

Tекст: Вера Басилая

Четыре сотрудника предприятия ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли при атаке украинских беспилотников, еще десять получили ранения, сообщил Анохин в Telegram-канале.

По словам главы региона, ночью предприятие подверглось удару со стороны ВСУ, в результате чего среди мирных работников появились жертвы и пострадавшие. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения.

В связи с инцидентом в целях безопасности все школы региона перешли на дистанционный режим обучения. Детские сады Смоленской области временно приостановили занятия, о чем также сообщил губернатор в своем видеообращении.

Кроме того, спасательные службы оперативно локализовали очаги возгорания на территории ПАО «Дорогобуж». Губернатор отметил, что ситуация на предприятии находится под контролем, а специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников.

Ранее СМИ писали, что украинские беспилотники нанесли удар по промышленному объекту в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате атаки погибли трое сотрудников экстренных служб.