  • Новость часаРогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    ВС России ударили по железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге
    В здании кабмина Украины вспыхнул пожар после падения БПЛА
    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России
    В Индии заявили об ущербе долгосрочным отношениям с США
    Премьер Японии решил уйти в отставку
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    7 сентября 2025, 14:24 • Новости дня

    Самолет Bombardier ARTEMIS II заметили в небе над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Борт Bombardier ARTEMIS II, поднявшийся с территории Румынии, осуществляет патрулирование над акваторией Черного моря без указания конечного маршрута.

    По информации портала Flightradar24, самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и начал выполнять полет над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости». Пункт назначения воздушного судна не был отображен в системах слежения.

    Данных о цели и продолжительности патрулирования не приводится. Маршрут самолета отслеживался в режиме реального времени онлайн-сервисом Flightradar24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский разведывательный дрон 31 августа был зафиксирован в южной части Черного моря, где он совершил несколько кругов после вылета с Сицилии.

    6 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26

    Генерал Попов: Серийное производство ПД-26 может начаться через пять лет

    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Серийный выпуск нового двигателя ПД-26 может начаться в течение пяти лет, потому для этого нужно масштабировать узлы и агрегаты двигателя ПД-35, разработки которого были уже на финальной стадии, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. На необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26 указал президент Владимир Путин.

    «На авиационных выставках о двигателе ПД-26 ранее говорили намеками, разговоры о нем оставались за кадром, только думали о проекте нового самолета и двигателя к нему», – отмечает генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

    Эксперт предположил, что двигатель ПД-26 будут устанавливать на самолеты, «близкие к тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76 и пассажирскому Ил-96». «У «Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил») были разработки нового транспортного самолета. Рано или поздно надо будет заменять двигатели на самолетах Ан-124 («Руслан»), двигатели для которого производились на украинском предприятии «Мотор Сич». Также в России рассчитывают на базе Ан-124 сделать новую модель», – рассуждает собеседник.

    По его словам, двигатель ПД-26 – это шаг к возрождению производства всей линейки военной и гражданской авиации на территории России. Попов напомнил, что ранее при создании двигателей ПД-8 и ПД-14 появились возможности масштабировать одну конструкцию в другую, «был создан новый подход в технологии разработки турбореактивных двигателей для самолетов новых поколений». Поэтому, скорее всего, «удачное проектирование перенесли на ПД-26, когда только получили эффективную отдачу от газогенератора с тягой 35 тонн».

    «Серийный выпуск данного двигателя может начаться в течение пяти лет. Это минимальный срок для подготовки подобного производства. Разработки ПД-35 были уже на финальной – стендовой базе испытаний, благодаря этому опыту нет больших рисков при испытаниях ПД-26. Практически нужно только масштабировать размерность двигателя, а также отдельных узлов и агрегатов. Наверняка уже существует большинство технических наработок и заложена промышленная производственная база», – предположил Попов.

    Финальные испытания ПД-26 будут проводиться на летающей лаборатории. Сейчас для этого используются самолеты Ил-76, на которых заменяется один из четырех двигателей.

    «Одновременно надо создавать будущую линию сборки, обучать инженерно-технический персонал, специалистов-станочников, которые будут строить турбину. Особенно сложны в производстве лопатки входного компрессора и непосредственно самой турбины. Для этого используются металлокерамические покрытия, а также различные титановые сплавы», – добавил генерал-майор.

    Попов считает, что сейчас нужно брать из загашников уникальные разработки авиационно-космической отрасли и «смелее реализовывать их».

    «Российские бренды должны возрождаться, они должны звучать везде, чтобы в мире знали, что мы никогда не вставали перед Западом на колени», – подчеркнул собеседник.

    Накануне в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре президент России Владимир Путин указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – сказал Путин.

    По словам президента, реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения. «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил глава государства.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что этот тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах. Работы ведутся в сотрудничестве Министерства промышленности и торговли РФ и ПАО «Ил».

    Комментарии (19)
    6 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спонсировавшие украинскую армию иностранные компании стали врагами Российской Федерации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская сторона ведет уважительный диалог с теми, кто при уходе с рынка выполнил все обязательства, указал Песков, передает ТАСС.

    Однако тем, кто поступил непорядочно, возвращение обойдется дорого, подчеркнул он.

    «Те, кто финансировал ВСУ, – это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», – сказал Песков.

    Ранее президент Владимир Путин напоминал, что многие европейские компании, ранее ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сейчас рассчитывают вернуться при смягчении ограничений.

    Также он указывал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Специальные службы России способны отслеживать общение в самых различных мессенджерах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков, говоря о ситуации с WhatsApp и Telegram, заявил, что любые мессенджеры представляют собой «абсолютно прозрачную систему», передает ТАСС.

    «И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», – указал он.

    По его словам, это необходимо учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

    До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин пояснял, что власти не принуждают граждан к удалению аккаунтов в зарубежных соцсетях.

    Ранее Песков заявлял, что иностранные мессенджеры необходимо сохрянять в России для поддержания конкуренции с отечественной платформой Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (29)
    7 сентября 2025, 10:30 • Новости дня
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    @ vitalii_maletskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночной взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области, сообщила компания «Укржелдорога» («Укрзализныця»).

    В ночь на воскресенье на автомобильно-железнодорожном мосту через Днепр в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС. В результате происшествия железнодорожный мост получил повреждения, об этом проинформировала компания «Укржелдорога».

    По данным компании, из-за инцидента возможны задержки в расписании движения поездов. Ранее местные источники сообщали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары уничтожили военную технику и наемников в Сумах и Киеве. В результате падения БПЛА загорелось здание кабмина в Киеве.

    Комментарии (9)
    7 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Французский президент Эммануэль Макрон пытается использовать заявления о «российском вмешательстве» как ширму, чтобы прикрыть свои ошибки, он обвиняет Россию во всех проблемах Франции, пишет портал AgoraVox.

    «Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», – приводит РИА «Новости» текст материала AgoraVox.

    Авторы публикации подчеркивают, что разговоры о так называемом «российском вмешательстве» не имеют отношения к дефициту бюджета, проблемам образования и прочим трудностям, которые испытывает Франция.

    В публикации говорится, что за последние восемь лет президент вел Францию «к хаосу и катастрофе». AgoraVox считает, что тема «вмешательства» России используется Макроном в попытке избежать ответственности перед гражданами за реальные трудности внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции ожидаются масштабные ограничения государственных расходов. В стране усилились настроения в поддержку проведения национальной забастовки.

    В августе премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Оппозиционные партии «Национальное объединение», «Непокоренная Франция», «Зеленые» и социалисты заявили, что не поддержат кабинет министров.

    В начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Макрон утвердил состав нового правительства. Его возглавил Байру, ставший четвертым премьером за год.

    Комментарии (20)
    7 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В правительственном здании Печерского района Киева начался пожар, сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские СМИ пишут, что после падения БПЛА загорелось здание кабмина.

    Кличко сообщил в соцсетях о «возгорании в правительственном здании» в Печерском районе, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщают, что горит здание кабинета министров в Киеве.

    «В Киеве горит здание кабмина, уточняют украинские СМИ. Ранее сообщалось, что пожар начался после падения БПЛА», – передает RT, указывая, что «судя по фото, пожар на верхних этажах в здании кабмина».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на одном из верхних этажей кабмина Украины – кабинет премьера, там же находится зал для заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В Кременчуге Полтавской области после этого частично пропало электроснабжение.

    Комментарии (15)
    6 сентября 2025, 17:04 • Новости дня
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    @ Роман Соколов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

    Исследования продолжались несколько лет, из них три года были регламентированными доклиническими испытаниями, сказала Скворцова в интервью «Известиям».

    Вакцина готова к применению и ожидает разрешения на дальнейшие этапы, добавила она.

    По словам Скворцовой, доклинические испытания подтвердили безопасность препарата даже при многократном использовании, а также его высокую эффективность. Ученые наблюдали уменьшение размеров опухоли и замедление ее роста на 60–80% в зависимости от вида заболевания. Кроме того, отмечено увеличение выживаемости благодаря применению вакцины.

    Первой целью применения станет колоректальный рак, а разработки вакцин против глиобластомы и некоторых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза, находятся на продвинутом этапе.

    Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в конце сентября – середине октября начнется экспериментальное применение отечественной мРНК-вакцины от рака для первой группы пациентов с меланомой.

    До этого Гинцбург говорил, что первые пациенты начнут получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы.

    Комментарии (4)
    6 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди итоги встречи участников так называемой «коалиции желающих», состоявшейся в Париже.

    В ходе беседы Макрон ознакомил индийскую сторону с результатами работы, которую Франция провела на встрече с Владимиром Зеленским и партнерами по коалиции желающих, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул продолжение взаимодействия с международными партнерами в рамках этой инициативы. Дополнительные детали о содержании переговоров и итогах встречи в Париже пока не разглашаются.

    Ранее депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страны-участницы «коалиции желающих» разместят воинский контингент на украинской территории до окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕС пытаются найти новые источники пополнения личного состава для ВСУ.

    Комментарии (9)
    7 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    @ Александр Тахтай

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумах убит украинский журналист Александр Тахтай, известный расследованиями коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критикой украинских силовиков, сообщили в российских силовых структурах.

    «Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Особое внимание к нему возникло после публикаций о людях и компаниях, которые, по данным расследования, получили прибыль на возведении укреплений в области. Несмотря на схожую тематику с другими журналистами, которые писали об этом, у Тахтая не было широкой поддержки и известности.

    Тахтай придерживался пророссийской позиции и часто публиковал материалы о «беспределе украинских военных в Сумах и области», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей.

    Украинского журналиста Богдана Буткевича, который активно защищал работу военкоматов, отправили на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    В 2024 году главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ после того, как его в течение суток удерживали сотрудники ТЦК.

    Комментарии (4)
    6 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе расширения буферной зоны на территории Сумской области российские военнослужащие ликвидировали группу украинских боевиков из трех человек, сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

    Расчет ударных и разведывательных беспилотников совместно со штурмовиками уничтожил троих боевиков, сказал собеседник РИА «Новости».

    Операторы БПЛА обеспечивали прикрытие и координировали действия российских бойцов, предоставляя им информацию о позициях противника в реальном времени. Один из боевиков был уничтожен стрелковым огнем с земли, двое других – ударами с воздуха.

    По словам офицера, слаженное взаимодействие беспилотников и наземных подразделений позволило успешно выполнить боевую задачу и полностью ликвидировать группу.

    Ранее группировка «Север» сообщала, что ВСУ активизировались в районе Юнаковки и попытались провести контратаки, однако до освобождения населенного пункта осталось недолго.

    До этого бойцы группировки засекли возрастных штурмовиков ВСУ у Сум.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 09:14 • Новости дня
    Здание кабмина Украины в Киеве начали тушить вертолетами после падения БПЛА
    Здание кабмина Украины в Киеве начали тушить вертолетами после падения БПЛА
    @ svyrydenkoy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    В здании кабинета министров на Украине вспыхнул пожар, работы по его тушению продолжаются, сообщает ТАСС. Об инциденте заявила премьер-министр Юлия Свириденко, которая также опубликовала в запрещенной в России соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) фотографии горящего здания, включая снимки изнутри.

    По данным украинских СМИ, в центре Киева наблюдается сильное задымление. В районе возгорания задействованы вертолеты, уточняет агентство РБК-Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА.

    Комментарии (6)
    6 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Премьер Словакии отказался отправлять военных на Украину
    Премьер Словакии отказался отправлять военных на Украину
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словакия не станет направлять солдат на Украину, но готова помочь с логистикой, если потребуется поддержка в рамках гарантий безопасности, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

    По его словам, Словакия не будет отправлять своих военных на территорию Украины в рамках предоставления гарантий безопасности, передает РИА «Новости». По словам Фицо, республика, однако, готова предложить логистическую поддержку, если это потребуется.

    «Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», – сказал премьер в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава словацкого правительства также добавил, что страна не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры партнерам, если соответствующие договоренности будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Киеву так называемые «антироссийские» гарантии безопасности. Британия и Франция столкнутся с трудностями при попытках отправить войска на Украину. Bloomberg сообщил о готовности 10 стран направить свои вооруженные силы на Украину.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 19:24 • Новости дня
    Гончарук: Западные военные появятся на Украине до завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны-участницы «коалиции желающих» разместят своих военнослужащих на украинской территории не до окончания конфликта, а уже в скором времени, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Этот контингент составит порядка 20 тыс. человек, максимальная численность – 50 тыс. человек, заявил Гончаренко, передает «Лента.ру».

    Парламентарий отметил, что больше всего военнослужащих направит Франция, на втором месте окажется Дания, на третьем – Нидерланды, а Британия – на четвертом.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что российские военные станут считать любые иностранные вооруженные контингенты на украинской территории как законные военные цели.

    Ранее газета ВЗГЛЯД поясняла, что страны ЕС стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (5)
    7 сентября 2025, 05:36 • Новости дня
    Часть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
    Часть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких городах Украины произошли взрывы, Кременчуг в Полтавской области частично остался без света, сообщают украинские СМИ.

    В Кременчуге прогремели десятки взрывов, передает ТАСС.

    Также сообщается о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге.

    Взрывы прозвучали несколько раз за ночь в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает РИА «Новости».

    В регионах Украины действует воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уже сообщалось о взрывах в Киеве и Николаеве, а также в Днепре (Днепропетровске) и Харькове.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 09:58 • Новости дня
    ВСУ потеряли много людей и техники под Зеленым Гаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные понесли значительные потери при попытке контратаки возле села Зеленый Гай в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике во время попытки крупной контратаки у села Зеленый Гай, сообщил РИА «Новости». Рогов добавил, что украинские подразделения предприняли штурмовые действия на западной границе ДНР с Днепропетровской областью.

    «Враг предпринял попытку крупной контратаки в районе села Зеленый Гай на западной границе ДНР с Днепропетровской областью. Боевики сунулись и отхватили по полной», – заявил Рогов.

    Он добавил, что после неудачной попытки противник был вынужден отступить, оставив значительное количество техники и понеся тяжелые потери в личном составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области. Военные России также заняли Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области
    ВСУ потеряли много людей и техники под Зеленым Гаем
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    Украина заявила о начале строительства в Дании совместного оружейного завода
    Режиссер «Слова пацана» внесен в базу украинского «Миротворца»
    Глава Минпросвещения оценил идею отменить домашние задания для школьников
    Суд отменил решение Мурманской области усыплять агрессивных бездомных животных

    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 – вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    «Много везения тогда было». О чем сегодня жалеет герой «чуда на Ижме»

    15 лет назад, 7 сентября 2010 года, при аварийной посадке Ту-154 на забытый аэродром в тайге на севере Коми спаслись все пассажиры рейса из Якутии в Москву. Пилоты заслуженно получили Звезды Героев России. Но человеком, благодаря которому стало возможным «чудо на Ижме», был Сергей Сотников, годами поддерживавший списанную взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии. Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации