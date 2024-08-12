Взятый в плен боевик ВСУ рассказал об участии наемников в атаке на Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

При пересечении российской границы в рации звучала речь на английском, польском, «может быть, даже французском», сказал военнопленный, назвавшийся Русланом Полторацким, передает РИА «Новости».

Он добавил, что после занятия позиций руководство украинских военнослужащих выходило на связь, и были слышны голоса, разговаривающие на английском языке.

Ранее военнопленный рассказал, что ВСУ намеревались дойти до Курска и Белгорода, им приказали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления.