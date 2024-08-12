Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода

Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей

Tекст: Вера Басилая

Пограничники в Курской области задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте мирных жителей, если они оказывали им сопротивление, передает ТАСС.

По его словам, при заходах в населенные пункты Курской области ВСУ забирали всё, что могли унести, занимались грабежом и мародерством. Он также рассказал, что в планах ВСУ было дойти до Курска и Белгорода, а захват приграничных регионов хотели использовать якобы для мирного договора с Россией. Пленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.

Он также рассказал, что его бросили во время боя сослуживцы, он пытался вернуться на территорию Украины, но был задержан.

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