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Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода
Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей
Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал о плане ВСУ дойти до Курска и Белгорода и приказе расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Пограничники в Курской области задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте мирных жителей, если они оказывали им сопротивление, передает ТАСС.
По его словам, при заходах в населенные пункты Курской области ВСУ забирали всё, что могли унести, занимались грабежом и мародерством. Он также рассказал, что в планах ВСУ было дойти до Курска и Белгорода, а захват приграничных регионов хотели использовать якобы для мирного договора с Россией. Пленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.
Он также рассказал, что его бросили во время боя сослуживцы, он пытался вернуться на территорию Украины, но был задержан.
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