К нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок

Атака на Курскую область сопровождается повышенной активностью украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), который пытается посеять панику среди жителей региона. Например, с помощью фейковых заявлений официальных лиц о наборе мужчин в ополчение и призывы явиться в военкоматы. Одновременно сотрудники ЦИПСО начали обзванивать население региона от имени военных и сообщать об эвакуации.

Кроме того, ЦИПСО атаковал социальные сети многочисленными фальшивками о том, насколько якобы глубоко в регион продвинулись украинские боевики. Эти фейки создавались с помощью манипуляций с дорожными указателями в программе Photoshop – иногда достаточно грубо.

К примеру, в социальных сетях появилось изображение украинского националиста, развернувшего флаг подразделения Nightingale на фоне таблички, утверждающей, что до Курска 10 км. На указателе убран лишний ноль, а Курск назван как «Курськ». Иными словами, фотография была сделана на пограничном переходе между Сумской и Курской областями – отсюда и надпись на украинском, а 100 километров превратились в 10 километров. Интересно также отметить, что название Nightingale является откровенной отсылкой к украинскому коллаборационистскому подразделению «Нахтигаль», действовавшему в составе абвера.

Кроме того, ЦИПСО пытался распространять слухи о том, что госслужащим приказано покинуть тот или иной регион. В случае с атакой на Курскую область ЦИПСО даже сделал поддельный приказ регионального МВД об эвакуации для сотрудников государственных учреждений. Официальные бумаги ведомств выглядят иначе, не говоря уж об орфографических ошибках в этом «документе».

«Некоторое недоверие населения к чиновникам – болевая точка российского общества, на которую пытается воздействовать противник. С одной стороны, аудитория считает, что чиновники находятся в привилегированном положении, с другой – убеждена, что у них выше осведомленность и информация, которую они получают – достоверная», – объясняет газете ВЗГЛЯД цель такой фальшивки политолог Сергей Лебедев, старший преподаватель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета.

Спустя несколько дней после начала атаки ЦИПСО стал использовать видео из компьютерной игры Arma 3 – шутера с открытым миром и высоко детализированной графикой, позволяющей выдать запись геймплея за съемку реальных боевых действий.

В частности, было вброшено видео с якобы техникой ВСУ, преодолевающей противотанковые рвы. Однако пользователи социальных сетей сразу распознали фейк, указав, что похожая сцена есть в компьютерной игре Arma 3.

Украинская журналистка Мирослава Бердник, наблюдая за тем, как освещается нападение на Курскую область в подконтрольных Киеву источниках информации, обнаружила параллели с методами пропаганды ОУН*-УПА*, а именно – установка на создание виртуальной картинки побед, оторванной от реальной ситуации на поле боя.

Ключевые принципы психологической войны

Преемственность методов не должна удивлять, уверены исследователи. «С психологической точки зрения методы и сюжеты военной пропаганды почти не меняются, хотя, конечно, технологические изменения колоссальны», – уточняет Сергей Лебедев.

Основы военно-психологических операций были сформулированы еще по итогам Первой мировой войны, были отточены в ходе Второй мировой и стали общим местом в западных учебниках по пропаганде во время холодной войны. «Основные принципы и сюжеты военной пропаганды сформулировал британский аристократ и антивоенный политик Артур Понсоби, имевший возможность лично наблюдать Первую мировую войну. Спустя почти 80 лет к его наследию обратилась бельгийская исследовательница Анна Морелли и, изучив освещение ключевых военных кампаний НАТО, включая агрессию против Югославии, убедилась, что за это время почти ничего не изменилось», – напоминает Лебедев.

«Мы с коллегами проделали масштабное исследование ключевых антироссийских нарративов в западной прессе и можем утверждать, что информационная кампания против России также укладывается в логику, описанную Понсоби и Морелли», – добавил политолог.

Ключевыми принципами психологических операций является дискредитация руководства страны, распространение паники среди населения, черно-белое изображение конфликта как борьба Добра и Зла и т. п.

Продукция ЦИПСО почти всегда грубо слеплена, но, по мнению исследователей, украинская пропаганда сознательно не очень старается. «Расчет идет на людей, которые не способны в определенный момент критически воспринимать информацию – а такое бывает с напуганными людьми – и они становятся условными нулевыми пациентами, которые распространяют сообщение дальше, но уже без изначальных шероховатостей, выдающих истинный источник», – пояснил Сергей Лебедев.

Прилежные ученики НАТО

ЦИПСО официально существует с 2004 года, однако до 2014 года это было незначительное подразделение разведки ВМС Украины. Вторую жизнь эта структура получила после событий Евромайдана, когда ее вывели из-под юрисдикции ВМС и сделали подразделением Сил специальных операций (ССО) ВСУ. И именно тогда сотрудников ЦИПСО стали обучать натовским стандартам информационно-психологических операций. «Хотя точных доказательств по понятным причинам в открытом доступе нет, в политологическом сообществе принято считать, что ЦИПСО обучали специалисты Страткома НАТО в Риге», – говорит Лебедев.

Стратком или Центр стратегических коммуникаций НАТО (NATO Strategic Communications Center of Excellence) официально открылся в Риге в 2015 году. Среди заявленных им целей было «изучение российской информационной кампании против Украины», якобы имеющей место. Однако симптоматичной деталью является то, что де-факто Стратком работал с января 2014 года – за несколько месяцев до Крымской весны и начала конфликта в Донбассе.

Российское военно-политическое руководство, судя по всему, также не было склонно недооценивать опасность ЦИПСО. 24 февраля 2022 года ВС РФ нанесли ракетный удар по офису этой структуры (так называемый 72-й центр) в Броварах под Киевом, однако, как позже выяснилось, украинские пропагандисты успели эвакуироваться.

С начала специальной военной операции ЦИПСО пытался посеять панику среди россиян и способствовать деморализации общества в целом. К примеру, типичный пример использования таких приемов – фейковый плакат, приглашающий на концерт певца Шамана, приуроченный к Дню ВДВ. Плакаты содержали текст «Вечная память героям ВДВ» и «Почтим память тысяч убитых десантников вместе». Под видом приглашения на концерт россияне получали скрытое сообщение о якобы колоссальных потерях ВДВ в ходе спецоперации.

Аналогичным образом работали многочисленные украинские Telegram-каналы, которые якобы предоставляли возможность родственникам бойцов СВО узнать их судьбу. На деле они демонстрировали россиянам шок-контент и параллельно собирали данные об их семьях.

ЦИПСО ищет болевые точки российского общества. Экономика – это одна из наиболее чувствительных тем. Поэтому украинская пропаганда играет на этих страхах, регулярно вбрасывая фальшивки о пустых прилавках, перебоях с лекарствами и медикаментами и т. п.

Наконец, украинские пропагандисты пытаются разжечь этнический конфликт в России, о чем открыто говорят видные деятели киевского режима – в частности, глава ГУР Кирилл Буданов. Например, еще в 2023 году стали распространяться фейковые листовки с изображением Родины-матери и подписью «Если твой сосед мигрант – позвони в военкомат».

Как уберечься от фальшивок

В ближайшие дни и даже часы стоит ожидать новых фальшивок от ЦИПСО. Психологическая война – элемент повседневной реальности, который связан с распространением СМИ, социальных сетей и ростом погруженности общества в политику.



Ключевая задача психологических операций – отключить критическое мышление за счет воздействия на эмоциональную сферу. В ситуации идущих боевых действий это несложная задача. Пропаганда противника делает ставку на яркую картинку и пугающие сообщения, и рядовому гражданину в ситуации стресса не так-то просто распознать фейк.

Строго говоря, это не всегда сразу удается и экспертам – иногда даже требуется анализ изображения с помощью специальных программ. Однако подавляющее большинство фальшивок являются грубыми и наспех слепленными поделками, которые принимаются за чистую монету только из-за отключившейся в результате стресса способности критически оценивать информацию.

«Поэтому лучшее, что вы можете сделать – это дать себе время подумать. И прежде всего задаться вопросом: вот этот персонаж, который в соцсетях пишет, что все пропало и у которого брат якобы сотрудник Министерства обороны – точно ли он тот, за кого он себя выдает?» – заключает Сергей Лебедев.