В 2022 году важнейшим элементом внутренней и внешней политики Украины была хорошо налаженная информационная работа. Пропагандисты ЗЕ-команды накрыли население информационным куполом, благодаря чему создавали для жителей альтернативную реальность, в которой весь мир с Украиной, Россия должна скоро пасть, после чего их ждет рай в ЕС.

Причем активная пропагандистская работа ЗЕ-команды началась мгновенно после объявления СВО. Уже 25 февраля в социальных сетях информационные «тролли» в комментариях под постами жителей Донецка писали, что город падет в течение месяца, а в него зайдут ВСУ. Вся пропагандистская машина Украины работала на создание образа России как отсталого государства (те самые унитазы и стиральные машины, которые русские солдаты «никогда не видели»), которое скоро рухнет под тяжестью экономических санкций Запада. Тогдашний украинский Геббельс Алексей Арестович (внесен в список экстремистов) обещал своим согражданам окончание войны через две недели.

Несмотря на явную несвязанность нарративов с реальностью, в начале СВО работа украинских пропагандистов оказалась эффективной, большинство граждан страны были зомбированы. А эмоциональная дипломатия ЗЕ-команды, которая в первую очередь базировалась на информационных вбросах и образе Зеленского как нового «героя» свободного мира, влияла на общественное мнение в западных странах и поведение западных политиков.

Некоторые российские эксперты, блогеры и журналисты в то время писали, что Россия проиграла информационную войну. Но информационная война, как и горячее противостояние – длительный процесс. Можно выглядеть слабей противника на одном этапе информационного противостояния, а затем взять реванш на другом.

Деградация украинской пропаганды началась в конце июня 2023 года, когда сотрудники украинского ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций) не смогли объяснить солдатам ВСУ – лучшей, как они утверждали, армии мира – почему у нее ничего не получается на поле боя. Тогда украинские пропагандисты и официальные лица стали распространять топорные фейки, которые разоблачались в течение нескольких минут, и даже зомбированное население Украины стало сомневаться в их правдоподобности.

За последний год процесс деградации усилился. Так, украинский Центр противодействия дезинформации опубликовал сообщение, что якобы большинство видеороликов, на которых сотрудники ТЦК (украинские военкоматы) избивают и похищают украинских мужчин для того, чтобы отправить их на войну, угрожают и бьют женщин – на самом деле сняты русскими пропагандистами в новых регионах. По мнению украинских ципсошников, места, где эти съемки проходят, выбраны так, чтобы невозможно было провести геолокацию. Это вызвало гнев даже в украинских «патриотических» пабликах. Люди на Украине видят, что похищения и избиение граждан сотрудниками ТЦК происходят на улицах их городов, они не были сняты в Донбассе или Таврии. Жители Одессы или Харькова без проблем определяют, в каких местах их города произошли эти инциденты, так что никаких проблем с определением локации нет.

Зачем украинское ЦИПСО распространяет фейк, в который никто в здравом уме не поверит? А у них нет вариантов.

Тотальная мобилизация является одним из важнейших факторов политической и социальной жизни Украины. ЗЕ-команде нужно пушечное мясо, чтобы затянуть противостояние с РФ. А украинцы не хотят умирать непонятно за что. В рассказы про необходимость защитить свободу и райскую жизнь после войны, в отличие от 2022 года, никто уже не верит. Сотрудникам ЦИПСО надо показывать хоть какую-то работу, даже если они сами в успех своей пропаганды не верят. А они верят вряд ли, все-таки там работают не дураки. Беспринципные подонки, но не дураки.

Эмоциональная дипломатия главы майданного режима Владимира Зеленского работает в отношении Запада с переменным успехом. Однако он решил применить этот метод и в отношении Китая. Сначала через СМИ призывал председателя КНР Си Цзиньпина приехать на конференцию в Швейцарию, на которой должен обсуждаться «мирный план Зеленского». Когда же понял, что китайской делегации на мероприятии не будет, а на позицию Пекина обращают внимание немало стран Глобального Юга, Зеленский назвал Китай инструментом в руках России. Ирония в том, что украинская пропаганда, начиная с 2022 года, заявляла, что Россия превращается в колонию Китая. А теперь, выходит, всё наоборот. Эмоциональная дипломатия в отношении Китая дала противоположный результат, а не тот, на который рассчитывал Зеленский. Генерал-майор НОАК Сюй Хуэй обратился к Зеленскому в кулуарах форума «Шангри-Ла» и дал совет задуматься о ценности жизни украинского народа, дать ответ на вопрос: за что и ради какой цели этот народ борется.

Ради чего мы должны умирать, думают украинские мужчины на фронте и в тылу (прячась от ТЦК)? И в силу того, что влияние украинской пропаганды на умы значительно ослабло, не находят ответа. Почему не бунтуют, не восстают?

Украинцы политически пассивные, оба Майдана (и оранжевый, и евро) возникли, когда катализатором процессов выступала воля, а также организационные и финансовые усилия США. Однако это не отменяет того, что на Украине многие люди сейчас вышли или в процессе ухода из-под пропагандистского купола, которым их накрыла ЗЕ-команда. И в этой ситуации журналистам, блогерам в России очень важно не подкидывать дрова в костер украинской пропаганды. Нужно избегать оскорблений обычных жителей. Украинский ЦИПСО такими проколами пользуется мгновенно. Сейчас, когда идет борьба за умы людей, это очень важно. Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.