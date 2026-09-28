25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.6 комментариев
Кличко заявил о нескольких поврежденных автозаправках в Киеве
В Оболонском районе Киева зафиксированы повреждения на нескольких автозаправочных станциях, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Повреждены колонки АЗС. Пожар», – сообщил Кличко в соцсетях, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поражении резервуаров с топливом в Оболонском районе.
В середине сентября глава городской военной администрации Андрей Ткачев заявил о повреждении 16 столичных автозаправок с начала года.
Российские войска систематически наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.