25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.6 комментариев
Взрыв уничтожил склад немецкой компании Karcher на Украине
Склад немецкой Karcher на Украине был полностью уничтожен в результате взрыва, сообщили в самой компании в понедельник утром.
«Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Karcher», – говорится в заявлении компании, передает ТАСС.
В связи с инцидентом Karcher переходит к «плану Б». Теперь компания намерена использовать альтернативные цепочки поставок своей продукции на украинскую территорию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за время ведения боевых действий логистический рынок Украины потерял более 1 млн квадратных метров складских площадей.
В начале августа после массированного удара полностью сгорел центральный склад производителя масел Liqui Moly.
Украинская компания «Эпицентр» из-за взрывов лишилась двух ключевых логистических комплексов под Киевом.