Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.8 комментариев
Семья из Северска полтора года скрывала дочь от украинских властей
Жители Северска в Донбассе почти полтора года скрывали свою дочь от украинских служб, чтобы избежать принудительной эвакуации, рассказала мать девочки Наталья.
После отказа от эвакуации на Украину к семье постоянно приезжали представители различных служб, включая СБУ, полицию и органы опеки, передает РИА «Новости».
Мать девочки Наталья рассказала, что на их дом по 10 и по 20 человек приезжали, искали ребенка. По ее словам, службы угрожали посадить и ее, и мужа.
«Говорили, что если найдем ребенка, вам будет сильно плохо, можете с мужем не увидеться больше, тебя в одну сторону, его в другую сторону уберут. Угрожали автоматами», – заявила она.
В течение полутора лет родители устраивали в доме специальные тайники, чтобы дочь могла быстро спрятаться при появлении проверяющих. Для этого использовали подвал, шкафы и мягкую мебель. О присутствии ребенка признались только российским военным, которые и помогли семье эвакуироваться.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что организация «Белые ангелы», по его словам, принудительно вывозит семьи с детьми, а при отказе родителей детей забирают насильно. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Верховная рада Украины одобрила законопроект, разрешающий полиции вывозить детей из зоны боевых действий без согласия родителей. Решение об обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 11 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Северск.