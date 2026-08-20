Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ

Tекст: Олег Исайченко

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Как сообщили в Минобороны, для атаки применялись высокоточные ракеты наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники большой дальности.

По предварительным данным, было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В ударе задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров». Кроме того, по украинским объектам направили более 160 ударных БПЛА.

Одной из целей в Киеве стало предприятие ООО «Файер Поинт», где производились компоненты для ударных БПЛА Fire Point, а также осуществлялись сборка и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Поражен и торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где производились компоненты для беспилотников, осуществлялись крупноузловая сборка дронов и их хранение.

Также удар пришелся по сборочному предприятию авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившему дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов. На нем, по данным ведомства, хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-яга».

В Киевской области российские военные нанесли удар по транспортно-логистическому центру Мартусовка – логистическому центру «Замлер Групп». По данным Минобороны, там хранились и распределялись товары двойного назначения, в том числе предназначенные для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

Еще одной целью стал склад горюче-смазочных материалов в Броварах, где хранилось до 8000 кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, удары пришлись по складам с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

По данным украинских СМИ, после ударов в Киевской области произошли крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве без электричества остались 90 тыс. абонентов, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» также скорректировала движение поездов в ряде регионов.

«Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3000 километров. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

«Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены так, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

«Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов».

Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, подчеркивает Кнутов. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

«Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

В свою очередь военный эксперт Борис Джерелиевский отмечает, что на данный момент силами ВС РФ уничтожаются промышленные мощности, которые использовались для сборки вооружений или изготовления отдельных элементов.

«При этом нужно понимать: значительная часть комплектующих и запасных частей производится на Западе, а на Украине в основном осуществляется лишь сборка и выпуск некоторых дополнительных деталей. Поэтому ликвидация производственных площадок критически важна. Кроме того, удары наносятся по складам, где уже находятся собранные материалы и боеприпасы, доставленные с Запада.

Это сокращает возможности противника по нанесению ударов вглубь России»,

– пояснил эксперт. По его словам, в более широком смысле речь идет не только об уничтожении непосредственно военных объектов. «Киев целенаправленно использовал гражданскую сферу – логистику, энергетику, топливную систему, транспортные хабы – для обеспечения своих военных и террористических нужд. Поэтому выделить исключительно военные объекты сегодня невозможно, и удары наносятся по всей структуре логистического и транспортного обеспечения ВСУ», – добавил собеседник.

Кнутов тоже обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально рассредоточены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

«Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам.

Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

«Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – добавил эксперт.

Что касается украинских беспилотников, летящих вглубь России: даже если основная их часть производится на Западе, удары по транспортным артериям, логистическим узлам и складам все равно сокращают их количество.

«Однако для кратного снижения числа дронов необходимы асимметричные меры, которые вынудили бы европейские страны отказаться от поддержки Украины или хотя бы существенно ее сократить. Такими мерами могут быть поддержка сил, враждебных нынешним европейским режимам, кибератаки и другие шаги», – добавил Джерелиевский.