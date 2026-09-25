Мотивированные избиратели обновили Госдуму

Tекст: Олег Исайченко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги выборов в Госдуму. Явка на них стала рекордной – 59,8%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Свои голоса отдали около 67,5 млн человек. Для сравнения, на выборах 2003 года, до этого считавшихся рекордными по явке, на участки пришли 55,7% избирателей.

По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Еще один мандат получил представитель партии «Родина», четыре – самовыдвиженцы. При этом набор политических сил в новом созыве Госдумы в целом остался прежним.

Зато заметно изменилось их представительство. «Единая Россия» получила на 39 мандатов больше, чем по итогам выборов 2021 года, и установила абсолютный рекорд за всю историю партии. Тогда «Единая Россия» получила 310 мест в Госдуме. Увеличили свое представительство также ЛДПР и «Новые люди». А вот КПРФ и «Справедливая Россия» понесли заметные потери: коммунисты лишились 19 мандатов, эсеры – десяти.

Одновременно обновился и сам депутатский корпус. Как сообщила Памфилова, средний возраст депутатов снизился с 57 до 53 лет. «Мы посмотрели, действительно, очень серьезное обновление, практически половина придут и новых депутатов, но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей думе, он остается», – подчеркнула глава ЦИК.

Еще одной особенностью нового созыва стала заметная представленность участников и ветеранов СВО. В Госдуму прошли 46 участников спецоперации – почти четверть от 186 бойцов, зарегистрированных кандидатами на выборах в нижнюю палату. В результате они получили более 10% депутатских мандатов.

Большинство избранных участников СВО баллотировались от «Единой России»: партия провела в Госдуму 41 ветерана. Еще три мандата получили представители ЛДПР, один – «Справедливой России», еще один участник СВО прошел как самовыдвиженец.

Напомним, Владимир Путин поблагодарил граждан за активное участие в выборах. Он подчеркнул, что рекордный показатель явки говорит о поддержке обществом усилий власти, направленных на укрепление страны. «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – добавил президент.

«Оборонная консолидация»

«Российское избирательное законодательство – одно из самых передовых в мире. Международные наблюдатели единодушно отметили беспрецедентный уровень прозрачности и контроля на всех этапах голосования. Каждый участок все три дня находился под наблюдением – как независимых, так и партийных наблюдателей. Подсчет голосов и составление протоколов проводились открыто», – отметила политолог Мария Сергеева, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает организация голосования в прифронтовых регионах. «Люди, приходившие на участки в этих регионах, и сотрудники избиркомов, обеспечивавшие легитимность процесса, проявили настоящее мужество. Противник целенаправленно атаковал их: были персональные атаки на членов комиссий, среди них есть жертвы».

«Кроме того, в ночь перед последним днем голосования зафиксированы массированные кибератаки на серверы ДЭГ и сайт ЦИК, а также рекордный по количеству налет БПЛА на Москву и центральные регионы. Все это должно было вызвать протесты и хаос, но сработало ровно наоборот», – пояснила Сергеева.

По ее словам, общество продемонстрировало консолидацию. «Явка оказалась одной из самых высоких за всю историю думских выборов. Очереди на участках, где стояли люди разных возрастов – от молодых до пожилых, – стали зримым ответом на попытки запугать избирателей», – пояснила собеседница. По мнению Сергеевой, реакция избирателей была вполне понятной: «Раз для западных «партнеров» так важно сломать процесс выборов в Госдуму, значит, мы придем и проголосуем».

Этот эффект «оборонной консолидации» прежде всего сыграл в пользу партии власти.

«Обычно лоялистов сложно мотивировать прийти на участки – они всем довольны и предпочли бы провести выходной на даче. Но здесь они пришли, чтобы поддержать Россию. В итоге «Единая Россия» не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию. Президент России Владимир Путин, поблагодарив граждан за активное участие в выборах, фактически получил общественный мандат доверия своему курсу – и, судя по результатам, поддержка даже возросла», – рассказала политолог.

Говоря о результатах партий, Сергеева назвала «Единую Россию» абсолютным победителем выборов. По ее мнению, партия укрепила электоральную базу за счет консолидации вокруг флага, поддержки президента и обновления рядов участниками СВО.

«ЛДПР прошла сложный период смены лидера и аппарата. Новая команда справилась, укрепила позиции и расширила фракцию, хотя потенциал реализован не до конца. Партии не хватает харизматичных спикеров, на которых сохраняется запрос у традиционного электората», – рассуждает эксперт.

По оценке политолога, «Новые люди» провели успешную кампанию, расширив фракцию более чем на треть. «Они доказали, что являются не партией-однодневкой, а серьезной силой. Хорошо сконструированный образ, правильные месседжи, работа с нишевым электоратом, блогерами и субкультурами – все это дало результат», – пояснила спикер.

«Справедливая Россия» с трудом преодолела пятипроцентный барьер. «При наличии ярких личностей образ на федеральном уровне не сложился: внутренние разброды и шатания помешали. Коммунисты – главные проигравшие: они теряют традиционный электорат, оставаясь на старых месседжах. Второе место удержали не благодаря сильной кампании, а потому что ЛДПР и эсеры не до конца реализовали свой потенциал», – рассуждает Сергеева.

Голос в поддержку фронта

«Специальная военная операция стала одним из факторов, повлиявших на явку. Люди шли голосовать, чтобы психологически соотнести себя с теми, кто защищает страну. Этот мотив оказался сильнее обычной апатии», – подчеркнул политолог Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Еще одним фактором стал переход части голосования в дистанционный формат. По словам Межуева, возможность проголосовать из дома снизила барьер для участия и помогла преодолеть абсентеизм, связанный с ленью и неудобством.

Высокая явка, однако, не привела к ожидаемому усилению КПРФ и ЛДПР: основной эффект получила «Единая Россия».

По мнению Межуева, этому способствовала тесная связь партии с президентом. «Владимир Путин открыто ассоциировал себя с «Единой Россией», посетил ее съезд и дал понять, что считает эту партию своей. Это сближение президента и партии привело к перетоку голосов именно к «Единой России». В итоге партия власти не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию», – пояснил политолог.

Кампания была действительно конкурентной, отмечает политолог Павел Данилин. «Судьба «Справедливой России» решалась практически в последние часы подсчета голосов – партии могло не хватить нескольких десятых процента, чтобы сохранить место в парламенте. Еще сильнее соперничество ощущалось в одномандатных округах, где было немало неожиданных результатов», – говорит эксперт. В то же время «Единая Россия» смогла одержать верх, во многом выступив центром консолидации общества.

Что изменится в новой Госдуме

Результат «Единой России» создает для партии серьезный ресурс для дальнейшей работы и реализации национальных целей, считает политолог Никита Ляховецкий. Однако теперь этот результат предстоит наполнить конкретной парламентской работой. Одним из первых вопросов станет распределение руководящих позиций в комитетах.

Данилин полагает, что «Единая Россия» не будет претендовать на все руководящие места и часть из них может получить показавшая высокий результат партия «Новые люди». При этом кадровые решения могут отражать и обновление самого депутатского корпуса. Так, в качестве одного из возможных примеров эксперт приводит кандидатуру Героя России Владислава Головина на пост главы комитета по молодежной политике.

Изменения могут коснуться не только распределения руководящих должностей, но и самой структуры работы Госдумы.

Ляховецкий считает своевременным предложение создать комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. По его словам, парламенты разных стран уже занимаются регулированием этой сферы, причем здесь особенно важно найти баланс между ограничениями и защитой общества от фейков.

Еще одним заметным изменением станет состав депутатского корпуса. В Госдуму прошли 46 ветеранов спецоперации. По мнению Ляховецкого, их присутствие позволит системнее заниматься вопросами поддержки военнослужащих – от социальных гарантий до реабилитации. «Конечно, для работы по этому направлению важно иметь широкое представительство бойцов в парламенте. Кто, как не другие военные, хорошо понимают особенности психологии солдат?» – уточняет эксперт.

Одновременно новый созыв оказался моложе: средний возраст депутатов снизился с 57 до 53 лет. Ляховецкий связывает это в том числе с возможностью более эффективно работать с инновационными отраслями, развитие которых необходимо России для достижения технологического лидерства.