Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
ЦИК: Средний возраст депутатов Госдумы нового созыва снизился до 53 лет
Средний возраст депутата составляет 53 года, состав Госдумы помолодел, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова отметила, что средний возраст парламентариев снизился с 57 до 53 лет, передает РИА «Новости».
«Мы посмотрели, действительно, очень серьезное обновление, практически половина придут и новых депутатов, но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей думе, он остается», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК по итогам голосования.
Голосование за кандидатов в Государственную думу девятого созыва и другие совмещенные кампании завершились 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и выборных постов. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.
В августе председатель Центризбиркома Элла Памфилова доложила президенту России Владимиру Путину о значительном притоке молодых политиков на парламентские выборы.
Памфилова заявила, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО.
Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство досталось представителям «Единой России».