Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.5 комментариев
Памфилова сообщила Путину о резком омоложении кандидатов на выборы в Госдуму
На предстоящих парламентских выборах зафиксирован значительный приток молодых политиков, а около трети претендентов на мандаты составили женщины, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова президенту России Владимиру Путину.
Центральная избирательная комиссия утвердила списки 11 политических партий по федеральному округу, передает ТАСС. Всего для участия в избирательной кампании зарегистрировали 3103 человека. Председатель ведомства Элла Памфилова лично представила эти данные главе государства Владимиру Путину.
Во время рабочей встречи руководитель ведомства подчеркнула существенное изменение демографического состава претендентов. «Молодежь – 21%, это кандидаты до 35 лет», – сообщила она. Основную массу составили граждане в возрасте от 35 до 65 лет, чья доля достигла 70%.
На политиков старше 65 лет пришлось лишь девять % от общего числа. Памфилова резюмировала, что нынешний партийный корпус значительно омолодился по сравнению с прошлыми электоральными циклами. Кроме того, около трети всех потенциальных депутатов составили женщины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил первый номер «Единой России» в избирательном бюллетене привычкой Александра Карелина побеждать. В прошлом месяце Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от данной партии для участия в выборах.
В прошлом году глава ЦИК Элла Памфилова отметила активное вовлечение молодых людей в электоральную систему.