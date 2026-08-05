Tекст: Ольга Иванова

Центральная избирательная комиссия утвердила списки 11 политических партий по федеральному округу, передает ТАСС. Всего для участия в избирательной кампании зарегистрировали 3103 человека. Председатель ведомства Элла Памфилова лично представила эти данные главе государства Владимиру Путину.

Во время рабочей встречи руководитель ведомства подчеркнула существенное изменение демографического состава претендентов. «Молодежь – 21%, это кандидаты до 35 лет», – сообщила она. Основную массу составили граждане в возрасте от 35 до 65 лет, чья доля достигла 70%.

На политиков старше 65 лет пришлось лишь девять % от общего числа. Памфилова резюмировала, что нынешний партийный корпус значительно омолодился по сравнению с прошлыми электоральными циклами. Кроме того, около трети всех потенциальных депутатов составили женщины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил первый номер «Единой России» в избирательном бюллетене привычкой Александра Карелина побеждать. В прошлом месяце Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от данной партии для участия в выборах.

В прошлом году глава ЦИК Элла Памфилова отметила активное вовлечение молодых людей в электоральную систему.