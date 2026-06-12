Путин сообщил о встрече с руководством Минобороны и Генштаба в пятницу

Tекст: Мария Иванова

Глава государства планирует обсудить текущие вопросы с генералитетом, передает РИА «Новости». Во время общения с военнослужащими президент раскрыл график своих ближайших рабочих контактов.

«У меня сейчас министр здесь, у меня через пару часов придет начальник Генерального штаба – с ним тоже поговорю отдельно», – сказал Владимир Путин.

Политик добавил, что намерен тщательно разобрать обращения бойцов спецоперации. Особое внимание на совещании уделят тому, как профильные ведомства реагируют на солдатские просьбы и насколько эффективно их выполняют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства ежедневно получает доклады от военных о развитии событий в зоне специальной военной операции.