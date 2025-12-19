Песков сообщил о ежедневных докладах военных Путину

Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, передает РИА «Новости».

«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин отметил, что главной проблемой остается позиция Киева, который на данный момент не проявляет готовности приступить к обсуждению территориального вопроса.

«Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он добавил, что в 2022 году Москва предупреждала Киев о необходимости признать непризнанные республики и просила обеспечить там мирную жизнь, однако те шаги не были предприняты.

«В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: «Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все», – заявил Путин.

Путин признал, что видит некоторые сигналы со стороны Украины относительно возможного диалога, но эти сигналы не касаются сути вопроса о территориях.

«Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал российский лидер в ходе прямой линии.

Он отметил, что диалог может начаться только при условии готовности Киевa обсуждать ключевые аспекты конфликта и причины его возникновения.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Общее число обращений россиян к президенту превысило 2,5 млн. Перед началом программы «Итоги года с президентом Владимиром Путиным» журналисты из различных городов страны собрались в Гостином дворе для общения с главой государства.