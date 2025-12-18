Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.3 комментария
Песков: Путин вторые сутки до ночи готовится к «Итогам года»
Президент Владимир Путин посвятит второй рабочий день подряд подготовке к большой пресс-конференции и прямой линии 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент работает в Кремле, он готовится к прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что в среду глава государства готовился к мероприятию до глубокой ночи.
При этом в четверг у Путина есть несколько рабочих встреч.
В среду Песков сообщал, что Путин весь день посвятил подготовке к «Итогам года», которые пройдут 19 декабря.
Передача выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Песков отмечал, что срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия.