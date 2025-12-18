Песков: Путин вторые сутки до ночи готовится к «Итогам года»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Президент работает в Кремле, он готовится к прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что в среду глава государства готовился к мероприятию до глубокой ночи.

При этом в четверг у Путина есть несколько рабочих встреч.

В среду Песков сообщал, что Путин весь день посвятил подготовке к «Итогам года», которые пройдут 19 декабря.

Передача выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Песков отмечал, что срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия.