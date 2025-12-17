Песков: Путин большую часть дня будет готовиться к «Итогам года»

Путин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Якушевым

Tекст: Валерия Городецкая

Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

«Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования – 2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест.

«И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчёту по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

«Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.

Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. тонн мазута и восстановили 12,5 км побережья.

Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.