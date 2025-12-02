Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Ростех поставил в войска новую партию усовершенствованных БМП-3
В российские войска поступили новые БМП-3, оснащенные противокумулятивными решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, обеспечивающими дополнительную защиту на линии боевого соприкосновения.
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3, передает Telegram-канал Ростеха.
Новая техника оборудована противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, каждую БМП оснастили комплектом «накидка» из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала для снижения заметности.
Дополнительные защитные модули поставляются вместе с машинами и монтируются уже в войсках. Все боевые машины получили современные средства радиоэлектронной борьбы, что повышает уровень защиты военнослужащих на линии боевого соприкосновения.
Индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев заявил: «Боевые машины пехоты «Высокоточных комплексов» – самая массовая и востребованная техника на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях». Он также отметил, что процессы модернизации техники постоянно совершенствуются с учетом пожеланий военных.
Производство бронетехники ведется в круглосуточном режиме; специалисты холдинга продолжают модернизировать БМП-3, исходя из опыта эксплуатации машин в зоне спецоперации на Украине.
