    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Глава ВТБ: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Бойцы КНДР помогли разминировать 92 поселка в Курской области
    ООН прокомментировала атаки на танкеры в Черном море
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    2 декабря 2025, 09:37 • Новости дня

    Ростех поставил в войска новую партию усовершенствованных БМП-3

    Tекст: Мария Иванова

    В российские войска поступили новые БМП-3, оснащенные противокумулятивными решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, обеспечивающими дополнительную защиту на линии боевого соприкосновения.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3, передает Telegram-канал Ростеха.

    Новая техника оборудована противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, каждую БМП оснастили комплектом «накидка» из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала для снижения заметности.

    Дополнительные защитные модули поставляются вместе с машинами и монтируются уже в войсках. Все боевые машины получили современные средства радиоэлектронной борьбы, что повышает уровень защиты военнослужащих на линии боевого соприкосновения.

    Индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев заявил: «Боевые машины пехоты «Высокоточных комплексов» – самая массовая и востребованная техника на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях». Он также отметил, что процессы модернизации техники постоянно совершенствуются с учетом пожеланий военных.

    Производство бронетехники ведется в круглосуточном режиме; специалисты холдинга продолжают модернизировать БМП-3, исходя из опыта эксплуатации машин в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД.

    Концерн передал военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    В июле Ростех отправил в войска новую партию БМП-3.

    1 декабря 2025, 06:44 • Новости дня
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты. Торжественная церемония вручения Георгиевской ленты и госнаград с передачей Боевого знамени состоялась во Владивостоке, передает источник с места событий.

    Торжественная церемония передачи Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты прошла на территории соединения во Владивостоке, передает ТАСС. Адмирал Виктор Лиина, командующий Тихоокеанским флотом, подчеркнул преемственность соединения и отметил: «Этого события ждали с нетерпением все тихоокеанцы, имеющие честь жить на Дальнем Востоке. Созданная 1 декабря 1968 года 55-я дивизия морской пехоты стала преемницей морских пехотинцев, которые проявили мужество и героизм».

    На церемонии бойцам вручили ордена Жукова и Суворова, а на знамя была закреплена Георгиевская лента. Соединение осуществляет боевое дежурство в Тихом и Индийском океанах, успешно действовало на учениях и в реальных операциях. В 1995 году около 2,5 тыс. военнослужащих подразделения участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чечне, многие были награждены, пятерым бойцам присвоено звание Героя России.

    В 2009 году 55-я дивизия была расформирована, а на базе 165-го полка сформировали 155-ю бригаду морской пехоты ТОФ. В 2010 году ее бойцы освободили танкер «Московский университет» от сомалийских пиратов. С начала спецоперации на Украине соединение участвует в боевых действиях и было удостоено ряда государственных наград. В июле 2025 года дивизии присвоили имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм. Морпехи данной бригады захватили укрепления ВСУ под Красноармейском с использованием боевых машин пехоты БМП-3. Президент России Владимир Путин посетил музей 155-й бригады ТОФ сразу после его открытия.

    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    2 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его оценкам, дальнейшее продвижение вооруженных сил России приведет к освобождению Славянска, Краматорска и оставшейся территории ДНР.

    Эксперт подчеркнул, что Красноармейск являлся наиболее значимым укрепленным пунктом в оборонительной линии киевского режима, и его взятие стало переломным моментом.

    «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», – заявил Степанов ТАСС.

    Он обратил внимание на экономическую значимость Красноармейска, где велась добыча коксующегося угля, используемого для энергетических нужд, в том числе теплоэлектростанциями Киева. По словам Степанова, этот аспект усилит последствия утраты города для киевских властей.

    Имиджевая составляющая, как отметил военный эксперт, также важна – бои за Красноармейск приобрели значительный резонанс в украинских и международных СМИ, а утрата города рассматривается как стратегическое поражение Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили  Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    1 декабря 2025, 12:28 • Новости дня
    Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»
    Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»
    @ RAFAEL

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 года, сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны еврейского государства Даниэль Голд.

    По его словам, Израиль успешно завершил разработку системы противовоздушной обороны «Железный луч», использующей лазерные технологии, и планирует поставить первую партию вооружения армии страны в декабре 2025 года, передает ТАС.

    Голд заявил: «Ожидается, что лазерная система «Железный луч» коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя».

    По словам Голда, Израиль уже работает над технологиями следующего поколения, которые включают оборонительные и наступательные системы для новых сфер конфликтов, в том числе космоса. Он подчеркнул, что эти разработки будут внедрены в эксплуатацию в стратегически подходящее время в соответствии со стратегией Минобороны.

    Основная задача новой системы – перехват ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов с помощью лазерного луча. Кроме того, «Железный луч», или «Щит света», способен уничтожать и беспилотники малого размера, что повышает защиту от современных угроз.

    Первоначальные планы по созданию «лазерной стены» были представлены бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом еще в 2022 году. Тогда Израиль заявил, что система станет более дешевой альтернативой дорогим ракетам-перехватчикам и позволит заменить часть традиционных средств ПВО. Уже в апреле 2022 года прошли успешные испытания – «Железный луч» смог перехватить минометные и противотанковые снаряды, а также ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет.

    Ранее Израиль представил лазерную боевую систему «Железный луч» еще в 2015 году.

    1 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    США резко увеличили производство ракет

    The Washington Times: Компании США резко увеличили производство ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский ВПК был вынужден резко нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов на складах Пентагона и возросшего мирового спроса на снаряды, пишет The Washington Times.

    Американский военно-промышленный комплекс вынужден резко увеличить выпуск боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Times.

    В публикации отмечается, что это связано с сокращением арсеналов Пентагона из-за поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также с ростом мирового спроса на ракеты.

    Ключевые производители, такие как L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, под давлением Конгресса и Пентагона инвестировали уже 700 млн долларов в разработки и наращивание мощностей по выпуску твердотопливных ракетных двигателей. По информации анонимных источников, ранее уровень производства был признан катастрофически низким.

    Предполагается, что к 2026 году производство крупных ракетных двигателей вырастет в шесть раз по сравнению с текущим, а менее крупных – в три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США продемонстрировали собственный ядерный ответ на российский ракетный комплекс «Буревестник».

    Вашингтон стремится спровоцировать новую гонку вооружений на фоне технологического отставания от России.

    Американцы представили новую мобильную пусковую установку для крылатых ракет Tomahawk.

    2 декабря 2025, 00:03 • Новости дня
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину.

    «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой – это на краснолиманском направлении», – заявил он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике. Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    1 декабря 2025, 23:33 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что даст ВС России освобождение Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области, и рассказал, к чему ведет освобождение этого поселения.

    «Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в представленной в Telegram-канале Минобороны поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и проявленные в бою героизм и мужество.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    30 ноября 2025, 15:53 • Новости дня
    Концерн KNDS получил 350 заказов на новые танки Leopard-2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германо-французский оборонный концерн KNDS, занимающийся производством бронетехники, получил 350 заказов от пяти стран на новое модернизированное поколение танка Leopard-2, пишет немецкое информагентство DPA со ссылкой на представителей компании.

    Германо-французский оборонный концерн KNDS получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA. Помимо Германии, интерес к модернизированной версии проявили Нидерланды, Норвегия, Литва и Чехия.

    Бундесвер заказал 123 танка Leopard-2A8, однако министр обороны Борис Писториус уже заявил о планах приобрести дополнительно еще 75 единиц. В KNDS отметили, что ведут переговоры и с другими потенциальными покупателями модернизированных танков.

    Танк Leopard-2A8 оснащен системой активной защиты израильской компании Rafael, способной уничтожать подлетающие боеприпасы и дроны до момента удара. Это оборудование должно повысить выживаемость и эффективность машины в современных боевых условиях.

    Стоимость контрактов и сроки поставок концерн не раскрывает, однако правительство Германии оценивает траты только на 123 единицы Leopard-2A8 более чем в 3,4 млрд евро. В настоящий момент в вооруженных силах 23 стран эксплуатируются около 3,3 тыс. танков Leopard-2 разных модификаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продать Бразилии танки, которые ранее предназначались для передачи на Украину. Нидерландские компании получили прибыль благодаря участию в закупках танков Leopard. Европейские оборонные компании увеличили расходы на лоббирование собственных интересов.

    2 декабря 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин поставил задачу группировке войск «Север» после доклада командующего

    Путин поставил задачу группировке войск «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклады командующих и поставил новые задачи, одна из которых адресована группировке войск «Север».

    «Перед ней [группировкой «Север»] поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», – сказал Путин в ходе трансляции, которая представлена пресс-службой Кремля.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Глава Генштаба Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    1 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Вильнюс подал заявку на кредит ЕС на военные проекты по SAFE

    Литва запросила 6,375 млрд евро на оборону по программе ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявка Литвы на сумму более 6 млрд евро предполагает финансирование пятидесяти оборонных проектов, включая развертывание новой мотопехотной дивизии.

    Власти Литвы направили заявку Еврокомиссии на предоставление кредитов в размере 6,375 млрд евро по военной программе SAFE, сообщает ТАСС. Об этом заявил замминистра обороны страны Каролис Алекса в кулуарах заседания министров обороны Евросоюза в Брюсселе. Он подчеркнул, что средства необходимы для финансирования около пятидесяти оборонных проектов.

    Основная часть запрошенного кредита планируется направить на развертывание мотопехотной дивизии литовской армии. По информации Алексы, страна уже заключила крупные контракты на закупку танков и боевых машин пехоты с гусеничным ходом.

    Дополнительно средства пойдут на развитие системы противовоздушной обороны, усиление средств борьбы с беспилотниками и создание инфраструктуры контрмобильности.

    Замминистра также сообщил, что Литва собирается выделить часть кредитных средств на поддержку Украины. Ожидается, что помощь включит закупку военной техники и амуниции для нужд украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Прибалтики берут в Европе кредиты на военные расходы под предлогом противостояния «российской угрозе». Глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас уведомил президента Гитанаса Науседу о намерении покинуть должность.

    2 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    ВСУ лишились более 23 тыс. солдат при освобождении Волчанска ВС России

    При освобождении Волчанска ВС России ВСУ потеряли более 23 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе боев за освобождение Волчанска Харьковской области украинские силы потеряли значительную часть своих формирований, понеся тяжелые потери в личном составе, сообщили в российских силовых структурах.

    «Противник понес значительные потери – более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46% личного состава своей группировки», – рассказал источник ТАСС.

    Он добавил, что суточные потери ВСУ составляли более 40 человек в среднем убитыми и ранеными.

    Силы ВСУ, которые действовали в Волчанске, состояли из 33 батальонов. Группировка была усилена более 90 танками и свыше 320 бронемашинами, имела 37 реактивных систем залпового огня и не менее 50 тыс. военнослужащих, включая бойцов объединенной штурмовой бригады «Лють».

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа».

    1 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    «Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику

    Концерн «Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники СКАТ 350М, отличающиеся высокой надежностью и способностью выполнять задачи на высотах до 5 тыс. метров, поступили заказчику в полном объеме.

    Концерн «Калашников» выполнил очередную крупную партию поставки беспилотных летательных аппаратов СКАТ 350М заказчику, сообщается в Telegram-канале концерна.

    В компании отметили, что условия контракта были выполнены в срок и в полном объеме.

    СКАТ 350М – самый массовый гражданский беспилотник в линейке концерна. Его применяют для разведки местности и сопровождения наземных операций, в том числе при сложных погодных условиях и в широком диапазоне температур. Аппарат способен находиться в воздухе до четырех часов и работать на высотах от 300 до 5000 м, отличаясь высокой надежностью и износостойкостью.

    Военные отмечают, что СКАТ 350М является одним из ведущих воздушных разведчиков в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Беспилотники активно используются для обнаружения наземных и морских целей, а также наведения средств поражения на объекты противника.

    По данным концерна, разведывательные данные, полученные с СКАТ 350М, способствовали уничтожению вражеских танков «Леопард» и «Абрамс», БМП «Брэдли», систем залпового огня «Химарс», ракетного комплекса «Нептун», а также малых безэкипажных катеров. С их помощью удалось ликвидировать многочисленные огневые позиции, склады боеприпасов, базы подготовки и укрытия с личным составом ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» оснастил дрон СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.

    Компания ранее показала уничтожение командного пункта ВСУ с помощью дрона СКАТ.

    1 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» развернули триколор над Красноармейском ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки «Центр» после освобождения города развернули российский флаг на главной площади Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР).

    «Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета», – сообщил Telegram-канал Минобороны.

    На этой же площади находятся здания администраций города и района, городской дом культуры.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье. С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    1 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Финские истребители F/A-18 провели учения на севере страны

    ВВС Финляндии начали тренировочные полеты F/A-18 Hornet в Рованиеми

    Tекст: Денис Тельманов

    Тренировочные полеты истребителей F/A-18 Hornet прошли на базе Рованиеми с участием Лапландского крыла, включая маневры на малых высотах.

    Истребители ВВС Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные вылеты на севере страны в рамках учений Otava 25, передает РИА «Новости». Маневры проходят с первого по четвертое декабря на базе Рованиеми и организованы одиннадцатой истребительной эскадрильей Лапландского крыла.

    В учениях участвуют многоцелевые F/A-18, полеты выполняются ежедневно с утра до полуночи, включая полеты на малых высотах.

    С октября 2024 года ВВС Финляндии задействовали F/A-18 Hornet и самолеты Hawk в серии тренировочных полетов, которые завершатся в декабре. Учения проходят также при участии Карельского крыла и академии военно-воздушных сил страны.

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее отмечал, что после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года интенсивность национальных маневров заметно увеличилась. На 2025 год запланировано 115 учений, а в 2024 году финская территория впервые использовалась в крупных маневрах альянса.

    Президент России Владимир Путин в интервью заявлял, что расширение НАТО бессмысленно с точки зрения национальных интересов Финляндии и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО начинают учения под руководством военно-морских сил Финляндии в Балтийском море с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей.

    Европа обсуждает возможность применения силы против авиации ВВС России в небе над Балтикой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сбивать российские самолеты при якобы нарушении воздушного пространства ЕС.

    Москву регулярно обвиняют в подобных инцидентах, однако доказательства не представляют. Эксперты считают, что ситуация ставит НАТО и Россию на грань вооруженного конфликта. За первые три месяца 2025 года в Финляндии прекратили деятельность более 21 тыс. компаний.

    1 декабря 2025, 11:28 • Новости дня
    Индия начала строить три военные базы у границы с Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия начала строительство трех новых крупных военных баз в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия в непосредственной близости от границы с Бангладеш, сообщило издание India Today.

    Индия начала строительство трех крупных военных баз у границы с Бангладеш, передает ТАСС со ссылкой на издание India Today.

    Эти объекты возводятся в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия, рядом с коридором Силигури – единственной транспортной артерией, соединяющей северо-восточные штаты Индии с основной территорией страны.

    Базы должны стать не просто гарнизонами, а стратегическими центрами для размещения сил быстрого реагирования, военно-десантных подразделений и разведки. Такое решение отражает существенное изменение индийской стратегии в регионе на фоне возросших угроз безопасности и нестабильности.

    Ранее о создании Индией крупного разведцентра в Ассаме в сорока километрах от границы с Бангладеш сообщало агентство PTI. Причиной называется рост трансграничной преступности, активизация фундаменталистских группировок и опасения по поводу возможной блокады коридора Силигури со стороны Бангладеш.

    Отмечается, что с приходом к власти в Бангладеш временного правительства политика страны по отношению к Индии стала заметно жестче. Особенно беспокоят Индию частые визиты представителей Пакистана в Бангладеш, а также разрешение Китаю использовать аэродром Лалмонирхат недалеко от стратегического коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Бангладеш предупредило о росте преступности в этой стране.

    Власти Бангладеш потребовали от Индии экстрадиции бывшего премьер-министра Хасины.

    Военкор рассказал о значении освобождения Волчанска
    Таллин предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    National Interest сообщил о «выпотрошенной» экономике Германии
    Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России
    В МВД раскрыли схемы мошенничества в отношении участников СВО
    МЧС сообщило о пробке с 350 грузовиками на трассе «Байкал»
    ФНС ликвидировала связанный с дочерью Ларисы Долиной фонд

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Значительный недобор осадков в ноябре отметили в Крыму

    Засушливая погода преобладала в ноябре в Крыму, осадков в горах выпало всего от 3 до 8% нормы, что стало причиной понижения уровня воды в реках полуострова, сообщили гидрологи регионального гидрометцентра. Подробности

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

