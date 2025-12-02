Ростех поставил в войска новую партию усовершенствованных БМП-3

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3, передает Telegram-канал Ростеха.

Новая техника оборудована противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, каждую БМП оснастили комплектом «накидка» из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала для снижения заметности.

Дополнительные защитные модули поставляются вместе с машинами и монтируются уже в войсках. Все боевые машины получили современные средства радиоэлектронной борьбы, что повышает уровень защиты военнослужащих на линии боевого соприкосновения.

Индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев заявил: «Боевые машины пехоты «Высокоточных комплексов» – самая массовая и востребованная техника на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях». Он также отметил, что процессы модернизации техники постоянно совершенствуются с учетом пожеланий военных.

Производство бронетехники ведется в круглосуточном режиме; специалисты холдинга продолжают модернизировать БМП-3, исходя из опыта эксплуатации машин в зоне спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД.

Концерн передал военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

В июле Ростех отправил в войска новую партию БМП-3.