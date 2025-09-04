Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.4 комментария
Франция заключила контракт на создание лазерного оружия против дронов
Министерство обороны Франции заключило контракт с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на разработку прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками.
«Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в августе направила консорциуму, объединяющему компании MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales и Cilas, заказ на прототип лазерной системы вооружения», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».
Разрабатываемый комплекс получил название «Система лазерной обороны нового поколения» (Syderal). В релизе отмечается, что этот комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками и обеспечивает противовоздушную оборону ближнего радиуса действия.
Ожидается, что внедрение лазерного комплекса Syderal во французскую армию состоится к 2030 году.
В прошлом году Британия испытала лазерное оружие против дронов.