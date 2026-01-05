Длина заторов в Париже и пригородах достигла 901 км из-за снегопада

Tекст: Денис Тельманов

Рекордные пробки в центральном регионе Франции Иль-де-Франс зафиксированы из-за непогоды, передает ТАСС. Протяженность заторов достигла 901 км, что превысило предыдущий максимум 2018 года, когда заторы растянулись на 739 км на фоне аналогичных погодных условий.

Серьезные трудности наблюдаются в работе городских автобусов, отмечает корреспондент агентства. На дорогах образовалась наледь, автомобили движутся очень медленно, часть водителей предпочитает оставлять машины и ждать улучшения погоды.

Префектура парижской полиции снизила максимальную разрешенную скорость на автомагистралях до 80 км/ч вместо обычных 110-130 км/ч. Снегопад также фиксируется в Нормандии.

По данным телеканала BFMTV, Главное управление гражданской авиации Франции потребовало снизить количество рейсов в парижских аэропортах на 15% из-за погодных условий.

Министр транспорта Филипп Табаро призвал отказаться от поездок на автомобилях до вечера вторника, 6 января. Для очистки дорог от снега привлечены около 7,3 тыс. работников коммунальных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, служба спасения Саратовской области эвакуировала 200 человек, включая 50 детей, из снежных заносов на дорогах.

На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области образовалась пробка длиной 19 км из примерно 350 грузовиков из-за снегопада и гололеда. В Москве вечером в четверг загруженность дорог достигла максимального уровня 10 баллов из-за снегопада и перекрытых улиц в центре.