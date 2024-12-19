Москва встала в десятибалльных пробках из-за снегопада

Tекст: Дарья Григоренко

Причиной пробок стал продолжающийся снегопад, из-за которого транспорт движется медленно. На многих участках дорог наблюдается гололедица, что также затрудняет движение, передает ТАСС.

По данным на 18:13 мск, особенно сложная ситуация наблюдается на центральных улицах, набережных и вылетных магистралях, а также на большей части МКАД. Транспортные потоки значительно замедлились на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах. В центре города были перекрыты несколько улиц в районе Гостиного двора, где проходила прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Кроме заторов на дорогах, ситуацию осложняет резкое изменение температуры воздуха. Менее чем за семь часов температура поднялась с минус 20 до минус 10 градусов. По прогнозам, завтра ожидается потепление до двух градусов тепла, что может привести к ухудшению дорожной обстановки из-за возможного таяния снега.

Синоптики на этой неделе предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве.