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Массовое ДТП парализовало движение на Ленинском проспекте
Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве
В Москве на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова столкнулись несколько автомобилей, из-за чего перекрыты четыре полосы движения.
Авария с участием нескольких транспортных средств произошла на Ленинском проспекте, в районе пересечения с улицей Удальцова, сообщает Дептранс Москвы. Из-за инцидента движение на данном участке серьезно затруднено.
В настоящее время на месте происшествия работают городские оперативные службы. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, информация о возможных пострадавших уточняется.
Из пяти полос движения перекрыты четыре. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе столкновение автомобилей на Лужнецкой эстакаде привело к крупным заторам.
В апреле на Ленинском проспекте из-за несоблюдения дистанции столкнулись восемь машин.
В марте на проезжей части этой же магистрали загорелся легковой автомобиль.