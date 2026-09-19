Токаев потребовал полностью запретить граффити в Казахстане

Президент Казахстана Токаев поручил законодательно запретить граффити в стране

Tекст: Мария Иванова

Президент Казахстана в субботу принял участие в экологической акции «Чистый Казахстан», передает ТАСС.

Он заслушал доклад мэра Астаны Жениса Касымбека и поручил ему принять жесткие меры к тем, кто разрисовывает общественные здания.

«В казахстанских городах, убежден глава государства, этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого «творчества», уродующего муниципальные территории по всему миру, как проявлений вандализма и злостного хулиганства», – заявили в пресс-службе.

Выступая перед участниками акции, политик подчеркнул необходимость создания национального стандарта чистоты в стране. Он добавил, что ухоженные общественные пространства формируют позитивный имидж Казахстана за границей, но главная цель – улучшение жизни граждан.

Кроме того, глава государства назвал саботажем плохое состояние многих городских и сельских дорог. Он отметил, что эту проблему долгое время никто не решал, и пообещал принять строгие меры по закону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Восточно-Казахстанской области рекомендовали государственным служащим отказаться от публикации фотографий с предметами роскоши.

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал внедрить в стране принцип нулевой терпимости к правонарушениям.