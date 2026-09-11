Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?4 комментария
Казахстанским чиновникам запретили хвастаться богатством в социальных сетях
Власти Восточно-Казахстанской области Казахстана рекомендовали государственным служащим отказаться от публикации фотографий и видео с предметами роскоши.
В администрации подчеркнули, что демонстрация богатства при отсутствии понятных источников доходов вызывает закономерные вопросы общества, передает РИА «Новости». «Государственным служащим необходимо учитывать, что демонстрация в социальных сетях дорогостоящих приобретений, предметов роскоши, отдыха и иных материальных благ при отсутствии очевидного законного источника их приобретения может вызвать обоснованные вопросы со стороны граждан», – отметили в акимате.
Чиновников также призвали избегать публикаций, которые могут дискредитировать госслужбу или противоречить антикоррупционному законодательству.
Также запрещено использовать личные страницы для коммерческой рекламы и вступать в публичные конфликты с гражданами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемый в коррупции сотрудник украинской генпрокуратуры убеждал знакомую скрыть фотографии люксовых вещей из социальных сетей.
В августе власти Казахстана выслали российскую стримершу из страны за провокационные высказывания в интернете.
Ранее Министерство внутренних дел России призвало граждан воздержаться от публикации подробной личной информации в открытом доступе.