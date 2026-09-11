Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?4 комментария
Центробанк зафиксировал снижение нормы сбережений россиян
Набиуллина: Норма сбережений россиян снизилась, но остается высокой
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о постепенном снижении нормы сбережений россиян при сохранении ее на достаточно высоком уровне.
Набиуллина отметила естественное снижение показателя на фоне смягчения денежно-кредитных условий в России, передает РИА «Новости». По словам руководителя Банка России, никаких рисков в ситуации с банковскими вкладами не наблюдается.
«Действительно, норма сбережений, наверное, потихоньку снижается, но она остается высокой. Она снижается естественным образом по мере смягчения денежно-кредитных условий», – пояснила председатель Центробанка после заседания совета директоров.
Высокие темпы роста объема депозитов в предыдущие периоды были обусловлены привлекательными ставками и жесткой политикой регулятора. При этом увеличение вкладов является закономерным процессом для растущей экономики. Сейчас агрегаты денежной массы находятся на верхней границе, превышая уровни, характерные для периодов низкой инфляции. Руководство Банка России ожидает постепенного замедления темпов роста денежной массы в будущем.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина летом сообщила о повышении ожиданий по траектории ключевой ставки.
Министр финансов Антон Силуанов весной призвал граждан инвестировать сбережения в финансовые инструменты.
Объем наличных накоплений россиян к концу прошлого года достиг 17,1 трлн рублей.