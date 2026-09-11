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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    14 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    41 комментарий
    11 сентября 2026, 18:00 • Новости дня

    Власти Москвы запретили работу таксистов-«зазывал»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Москвы ввели запрет на услуги таксистов-«зазывал», ограничения вступили в силу в сентябре текущего года, сообщил департамент транспорта столицы.

    Новые правила работы такси в Москве призваны оградить пассажиров от навязчивого сервиса и мошенничества на территории столичных аэропортов и железнодорожных узлов, сообщил в Max столичный департамент транспорта.

    «Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской Думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов», – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации дептранса.

    По словам чиновника, нововведения помогут повысить качество обслуживания и безопасность горожан. В ведомстве уточнили, что аналогичные меры уже успешно действуют в Московской области, Петербурге и Краснодарском крае. В ближайшее время планируется внести соответствующие поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях.

    Сейчас в столице зарегистрировано более 14 тыс. перевозчиков и 64 агрегатора. Исключением из новых правил станут только специально оборудованные стоянки автомобилей сервиса. Вызвать машину по-прежнему можно через мобильные приложения, службы заказа, по телефону или на официальных стойках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные специалисты подготовили проект приказа для борьбы с нелегальными извозчиками. Позже в подмосковных аэропортах стартовали проверки по выявлению таксистов-зазывал.

    А мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы.

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

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    9 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова

    Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова за запрещенные методы войны

    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная судебная инстанция утвердила меру пресечения главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о незаконных способах ведения боевых действий.

    Решение о заключении под стражу вынес Мосгорсуд на закрытом заседании, передает РИА «Новости». Инстанция рассматривала дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – решил суд.

    Ранее главу офиса украинского президента уже как минимум дважды арестовывали в Москве заочно по обвинениям в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд выдал санкцию на арест фигуранта за организацию терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Тогда его объявили в международный розыск.

    В конце 2023 года Басманный суд вынес аналогичное решение из-за причастности к более чем 100 ударам беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о возможной отставке Кирилла Буданова из-за конфликта силовиков в Киеве.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в организации теракта в Херсонской области. В начале текущего года Владимир Зеленский назначил этого чиновника руководителем своего офиса.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    СК: Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве арестовали пьяного иностранца, который представился полицейским, избил и попытался изнасиловать молодую женщину на Ленинградском шоссе, сообщили в столичном главке СК России.

    «Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – говорится в сообщении СК в Max.

    По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на Ленинградском шоссе у остановки «Гидропроект». Пьяный злоумышленник подошел к девушке, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал документы. Получив отказ, он начал преследовать жертву.

    Когда женщина оказалась в безлюдном месте около стройки, мужчина набросился на нее. Он нанес удары по голове, туловищу и ногам, надругался над потерпевшей и попытался ее изнасиловать. Довести преступление до конца нападавшему помешало активное сопротивление девушки.

    В мае лжеполицейский надругался над девушкой в столичном парке Сокольники.

    В октябре прошлого года суд заключил под стражу обвиняемого в попытке изнасилования москвички у Лефортовского парка.

    Несколькими днями позже следователи завели уголовное дело на иностранного таксиста за нападение на несовершеннолетнюю пассажирку.

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    10 сентября 2026, 04:37 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Суд заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд заочно арестовал предполагаемого исполнителя убийства доцента МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева.

    «Столичный суд избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу непосредственного исполнителя убийства Анны Каменевой. Мужчина объявлен в международный розыск», – передает ТАСС.

    В конце августа стало известно, что доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет. Тело женщины нашли в Московской области. По делу об убийстве задержан и арестован ее 17-летний сын.

    Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юридический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и работала доцентом с 2011 года. Каменева написала восемь книг и более 40 научных статей.

    В 2013 году Каменева попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте вместе с мужем и тремя детьми. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дагестанские полицейские задержали  подозреваемого в убийстве из-за кровной мести. В МВД сообщили об убийстве супружеской пары в Подмосковье из-за бизнес-конфликта.

    Внучка экс-мэра Самары после убийства родственников пыталась подделать их голоса через нейросеть.

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    9 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Никулинский суд Москвы отправил в колонию женщину, которая шантажировала бывшего любовника публикацией компромата и требовала купить ей Porsche Cayenne.

    Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

    Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

    Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

    В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

    А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.

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    9 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве два автомобиля врезались в стоявший на остановке электробус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля и стоявший на остановке электробус, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

    Инцидент случился возле дома № 80 на Мичуринском проспекте около 8:31 мск, указали в предприятии, передает РИА «Новости».

    Там столкнулись два автомобиля и электробус № 793, который стоял на остановке.

    Пассажиры общественного транспорта в результате столкновения не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и причины произошедшей аварии.

    В июле на юге Москвы маршрутный автобус врезался в препятствие.

    В мае на Мичуринском проспекте столкнулись автомобили Porsche и Voyah.

    В прошлом году на Профсоюзной улице 11 человек пострадали при аварии с двумя электробусами.

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    10 сентября 2026, 03:58 • Новости дня
    Москвича арестовали за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Москвич арестован за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд оставил под стражей жителя столицы Артема Миняйло, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей.

    Московский городской суд утвердил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя столицы Артема Миняйло, передает РИА «Новости».

    Мужчину обвиняют в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистским и ликвидирован).

    «Мосгорсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу и оставил Миняйло под стражей», – сообщил адвокат Владимир Ростов.

    Защитник добавил, что его клиент страдает хроническим заболеванием, имеет протез в ухе, а в условиях СИЗО у него развилась инфекция.

    Подробности уголовного дела не раскрываются. Адвокат отказался комментировать детали, сославшись на подписку о неразглашении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал мужчину за татуировку трезубца на плече. Также в московском суде осудили шестерых участников «Свидетелей Иеговы». Жительницу Кузбасса заподозрили в финансировании экстремистов.

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    9 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал основательницу «Дождя» Синдееву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте основательницы телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Натальи Синдеевой и генерального директора Марка Тена (оба признаны иноагентами в России) по делу о нежелательной организации.

    Столичная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для руководителей медиа, передает РИА «Новости». Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

    «Пресненский районный суд города Москвы 9 сентября избрал в отношении Синдеевой Натальи Владимировны и Тена Марка Такиесиевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», – заявили в пресс-службе суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело против руководителей телеканала.

    В начале сентября Следственный комитет завел дело на журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе (признана иноагентом в России).

    До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела против трех сотрудников этого медиа за нарушения законодательства об иноагентах.



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    8 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Генсек ООН выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом

    Гутерриш выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на возобновление диалога между Москвой и Киевом после визитов американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Россию и на Украину, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, ООН готова поддержать все значимые усилия в этом направлении, передает РИА «Новости». «Генеральный секретарь воодушевлен недавними дипломатическими усилиями, включая визиты высокопоставленных представителей США в Москву и Киев. Генеральный секретарь надеется, что последние инициативы приведут к возобновлению переговоров между Украиной и РФ, проложив путь к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции ООН», – заявил он в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для обсуждения планов мирного урегулирования.

    Американская сторона рассчитывает на возвращение переговоров к трехстороннему формату с участием России, Украины и США.

    В Кремле указали американским представителям на реальные успехи российской армии в зоне боевых действий.

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    8 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Рэпер Navai возместил ущерб за сбитый в Москве светофор

    Рэпер Navai выплатил компенсацию за поврежденный в ДТП в Москве светофор

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский музыкант Наваи Бакиров, известный под псевдонимом Navai, полностью оплатил восстановление сбитого им в центре Москвы светофора и бордюра, предоставив суду соответствующие платежные документы.

    Иск к артисту был подан Центром организации дорожного движения правительства Москвы, передает РИА «Новости». Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого музыкант, превысив скорость, врезался в бордюр и повредил светофор.

    «Со стороны ответчика поступили документы, в частности платежные поручения, подтверждающие оплату причиненного материального ущерба, а также расходы, понесенные учреждением за подачу искового заявления в суд. На данный момент решается вопрос о согласовании отказа от исковых требований с департаментом транспорта города Москвы», – сообщил представитель ЦОДД в Кунцевском суде.

    Судья предоставила время для решения вопроса об отзыве искового заявления. Следующее заседание назначено на 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре.

    Данный спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах. В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

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    8 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    День языков народов России отметили в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На площадке Национального центра «Россия» в Москве прошло масштабное празднование Дня языков народов России, объединившее педагогов и деятелей культуры.

    Центральное событие объединило 150 учителей, школьников и представителей клубов из разных регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили важность сохранения языкового наследия и роль искусства в объединении многонационального общества.

    Приветствие президента Владимира Путина зачитала советник Елена Ямпольская. «Поздравляю вас с Днем языков народов Российской Федерации. Символично, что этот новый праздник, приуроченный ко дню рождения Расула Гамзатова – великого сына Дагестана и нашего многонационального Отечества, – впервые отмечается в год Единства народов России», – подчеркнул глава государства.

    Ямпольская добавила, что в стране разрабатывается закон о языках народов России и создаются новые учебники. Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль отметил объединяющую роль русского языка, позволяющего представителям разных этносов вместе создавать общее будущее.

    В ходе диалогов участники обращались к произведениям национальных литератур. Ректор Щукинского института Евгений Князев подчеркнул важность гордости за родную речь, а артисты театра и кино рассказали о формировании общего культурного кода через искусство. Также были вручены благодарственные письма просветителям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября.

    Позже глава государства подписал соответствующий указ для поддержки национальных языков.

    Председатель профильного президентского совета Елена Ямпольская анонсировала внедрение единых государственных учебников по русскому языку.

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    9 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    Масштабный Евразийский диктант по цифровой безопасности прошел в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 30 тыс. участников из двух десятков государств проверили свои знания на первом Евразийском диктанте по цифровой безопасности в гибридном формате.

    Просветительская акция прошла в национальном центре «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Тестирование разделили на два этапа: 8 сентября задания выполняли школьники, а 9 сентября к ним присоединились студенты и взрослые. Мероприятие организовала АНО «Евразия» в рамках проекта «Прививка от мошенников».

    «Мошенники давно научились разговаривать с человеком на его языке – знают, как напугать, заинтересовать или заставить поторопиться. Поэтому одной осторожности мало: нужно уметь распознавать конкретные схемы. Именно этому мы учим в проекте «Прививка от мошенников»», – отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    Заместитель руководителя Россотрудничества Наталия Киселева подчеркнула важность доступности отечественных просветительских проектов для соотечественников за рубежом. По видеосвязи к тестированию подключились международные площадки из Турции, Непала, Китая, Монголии и Афганистана. Участники учились распознавать фишинговые сообщения, дипфейки и ложные инвестиционные предложения.

    В экспертной части диктанта приняли участие известные государственные и общественные деятели. Среди них оказались депутат Госдумы Ирина Роднина, представители финансового сектора, а также пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. По итогам акции организаторы наградили победителей и анонсировали новые инициативы.

    В мае более 52 тыс. россиян прошли онлайн-тестирование в рамках Всероссийской акции «Цифровой диктант».

    В августе экспертный совет АНО «Цифровая экономика» подвел итоги развития кибергигиены граждан.

    В том же месяце президент России Владимир Путин утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.

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    10 сентября 2026, 06:32 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей Московского региона ожидает комфортная погода без осадков с повышением температуры воздуха до 27 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

    Днем в столице установится небольшая облачность, дождей не предвидится, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    Столбики термометров в городе покажут от 24 до 26 градусов тепла.

    Скорость южного ветра составит от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу температура в Москве может опуститься до 12 градусов.

    На территории Подмосковья в четверг воздух прогреется от 22 до 27 градусов. Предстоящей ночью в области возможно похолодание до 10 градусов тепла.

    Предыдущая ночь в Москве стала самой холодной за всю текущую осень.

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    8 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    В Москве завершился II Всероссийский съезд родительских комитетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» завершился второй день II Всероссийского съезда родительских комитетов, где 2027 год объявили Годом здоровья школьников.

    Вопросы воспитания, безопасности и семейных ценностей обсудили 8 сентября участники II Всероссийского съезда родительских комитетов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особое внимание уделили здоровью и эмоциональному состоянию детей.

    «Этот год в системе образования был объявлен Годом дошкольного образования. Он был посвящен важному периоду для формирования личности ребенка. Дальше мы будем заниматься вопросами, которые позволяют нам формировать у детей культуру здоровья. 2027 год мы объявляем Годом здоровья школьников и рассчитываем на то, что вы также максимально включитесь в реализацию его мероприятий», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Министр также сообщил о скором запуске телефона доверия, куда школьники смогут обращаться в сложных ситуациях. Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула необходимость совместных действий государства, школы и семьи для профилактики травли.

    На съезде затронули темы семейного воспитания, личного примера родителей и цифровой безопасности детей. Завершилось мероприятие встречей с олимпийскими чемпионами Романом Костомаровым и Оксаной Домниной. Съезд объединил 600 представителей родительского сообщества из всех 89 регионов страны.

    Накануне в Москве стартовал второй Всероссийский съезд родительских комитетов.

    Первое заседание данного консультативного органа при Минпросвещения прошло в декабре 2024 года.

    В прошлом году министр просвещения Сергей Кравцов обсудил с родителями вопросы воспитания на площадке Национального центра «Россия».

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    10 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    В Москве раскрыли банду кредитных брокеров за хищение недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице выявили группу кредитных брокеров, которые обманом лишали клиентов недвижимости на общую сумму свыше 130 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранительные органы задержали семерых сотрудников организации, подозреваемых в мошенничестве при выдаче займов, пояснила Волк в Max

    Злоумышленники оформляли кредиты, скрывая от клиентов, что в качестве залога выступает их недвижимость.

    «В уголовном деле 13 эпизодов, общий материальный ущерб составил более 130 млн рублей», – добавила она.

    По данным Волк, брокеры умышленно не предоставляли реквизиты для погашения долга и адрес офиса. Это приводило к искусственному формированию задолженности и последующей потере жилья, которое переоформлялось на подконтрольную фирму. Полиция предполагает, что число потерпевших может быть больше, сейчас проверяются заявления еще 30 человек.

    В МВД напомнили, что выдача крупных сумм без проверки кредитной истории является признаком мошенничества. Гражданам рекомендовали внимательно изучать условия договоров и не принимать решения о залоге недвижимости под давлением.

    В ноябре прошлого года столичные полицейские пресекли деятельность группы мошенников в сфере ипотечного кредитования.

    Весной 2025 года правоохранители задержали генерального директора агентства недвижимости за обман граждан на 100 млн рублей.

    Осенью 2024 года более сотни москвичей лишились своих квартир из-за кабальных условий микрокредитов.

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    МИД Индии анонсировал визит Моди в Россию для участия в двустороннем саммите
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    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

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    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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