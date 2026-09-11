Власти Москвы запретили работу таксистов-«зазывал»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новые правила работы такси в Москве призваны оградить пассажиров от навязчивого сервиса и мошенничества на территории столичных аэропортов и железнодорожных узлов, сообщил в Max столичный департамент транспорта.

«Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской Думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов», – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации дептранса.

По словам чиновника, нововведения помогут повысить качество обслуживания и безопасность горожан. В ведомстве уточнили, что аналогичные меры уже успешно действуют в Московской области, Петербурге и Краснодарском крае. В ближайшее время планируется внести соответствующие поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях.

Сейчас в столице зарегистрировано более 14 тыс. перевозчиков и 64 агрегатора. Исключением из новых правил станут только специально оборудованные стоянки автомобилей сервиса. Вызвать машину по-прежнему можно через мобильные приложения, службы заказа, по телефону или на официальных стойках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные специалисты подготовили проект приказа для борьбы с нелегальными извозчиками. Позже в подмосковных аэропортах стартовали проверки по выявлению таксистов-зазывал.

А мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы.