В Москве задержали гендиректора компании за мошенничество на 100 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый, согласно данным следствия, размещал в интернете и социальных сетях рекламу о выгодных инвестиционных проектах, предлагая гражданам содействие в поиске и приобретении земельных участков, а также строительстве на них жилых домов, указала Волк в своем Telegram-канале.

Ключевым условием для клиентов было получение крупного ипотечного кредита. Однако после подписания договоров компания часто не выполняла свои обязательства или нарушала установленные нормы строительства. Обманутые граждане обратились за помощью в полицию, что позволило оперативникам задержать подозреваемого в центре Москвы.

Возбуждено 11 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Общий ущерб от действий подозреваемого превышает 100 млн рублей. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие считает, что жертвами мошенничества могли стать несколько сотен человек. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге полицейские ликвидировали агентство, нелегально поставлявшее нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, которые работали в России на основании фиктивных договоров.