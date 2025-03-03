В Петербурге ликвидировали агентство по найму нелегальных нянь

Tекст: Алексей Дегтярев

Работницы получали приглашения на въезд в Россию на основании фиктивных трудовых договоров, в реальности они были заняты в качестве нянь и сиделок в семьях Москвы и Петербурга, указала Волк в своем Telegram-канале.

Выявлен предполагаемый организатор бизнеса – 45-летняя женщина, имеющая гражданство трех государств. Она ежемесячно взимала с клиентов плату в размере 120–140 тыс. рублей, в то время как средний заработок нянь составлял 80 тыс. рублей.

Оперативники провели серию обысков, изъяли средства связи и документы, имеющие доказательственное значение. По данным полиции, агентство функционировало на протяжении десяти лет, за это время было легализовано около 300 выходцев из Юго-Восточной Азии.

Возбуждено уголовное дело, организатора бизнеса отправили под домашний арест. В полицию доставлены шесть иностранок, вскоре будет решен вопрос об их выдворении из России за нарушение миграционного законодательства.

Ранее в феврале в МВД за несколько дней выявили свыше 95 тыс. мигрантов-нарушителей.