В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал

В Подмосковье выявили семь нелегальных таксистов-зазывал в Шереметьево

Tекст: Денис Тельманов

Проверки по выявлению нелегальных таксистов-зазывал стартовали в подмосковных аэропортах, передает ТАСС.

В первый день мероприятий в Шереметьево пресекли семь случаев нелегального предложения услуг такси. Нарушителей вызвали в управление министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

«В аэропорту Шереметьево выявлены семь таксистов-зазывал, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в управление министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Он отметил, что рейды проходят ежедневно во всех крупных аэропортах региона – Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Для граждан штраф за нелегальные перевозки составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц – 20 тыс. руб., для юридических – 50 тыс. руб.

Минтранс также отметил, что нелегальное такси опасно: пассажиры не застрахованы от несчастных случаев. Легальные такси отличаются белым кузовом с желтой полосой, шашечками, оранжевым фонарем и наличием данных о водителе и компании с QR-кодом в салоне. Для заказа рекомендуют использовать официальные приложения, службы по телефону или стойки такси в аэропортах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы. В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево были задержаны 23 человека, в том числе пятеро полицейских.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложениях такси функцию выбора только российских водителей для повышения безопасности.