Площадь обрушения кровли на складе в Кузбассе составила 500 «квадратов»
Площадь частичного обрушения кровли на складе Wildberries в Юрге Кемеровской области составила 500 квадратных метров, сообщили в прокуратуре региона.
Как сообщили в ведомстве, площадь частичного обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге Кемеровской области составила 500 кв. метров, передает РИА «Новости». Три человека получили травмы в результате инцидента, который произошел первого января во время работы логистического терминала. После ЧП доступ на склад был временно ограничен.
Прокуратура и Следственный комитет Кузбасса организовали проверки по факту произошедшего. Представители Wildberries подтвердили введение временных ограничений на посещение склада в целях безопасности сотрудников и проведения исследований.
Логистический склад начал работу в декабре 2025 года и занимал значительную площадь в городе Юрге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Югре обрушилась крыша склада из-за скопления снега. В Кузбассе крыша склада Wildberries также рухнула.