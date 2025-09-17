Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, секретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок», которые, например, были устроены в Буче, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов заявил, что организация не заинтересована в установлении инициаторов подобных провокаций.

Он отметил, что ООН неоднократно «выгораживала киевский режим», в том числе по событиям апреля 2022 года в Буче. По словам Лаврова, Секретариат ООН не предпринимает никаких шагов для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто организует подобные действия.

В МИД заявляли, что российская сторона ожидает ответа от ООН по событиям в Буче уже три с половиной года.

Россия добилась публикации обращения по Буче в структурах ООН.

Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией.

Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.