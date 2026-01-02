  • Новость часаВС России ликвидировали группу ВСУ под Красноармейском ударом дрона
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    2 января 2026, 15:26

    Румыния подняла F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пятницу ВВС Румынии подняли два истребителя F-16 в районе границы с Украиной из-за зафиксированной воздушной тревоги.

    «В пятницу, 2 января, система наблюдения министерства национальной обороны зафиксировала запуск беспилотных летательных аппаратов Российской Федерации в направлении украинских портов на Дунае вблизи границы с Румынией. Примерно в 11.50 (12.50 мск) два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешть поднялись в воздух для наблюдения за приграничной зоной с Украиной в северной части Тулчанского уезда», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Жители Тулчанского уезда в это время получили оповещение о воздушной тревоге, однако уже спустя полчаса режим был отменен. Министерство также уточнило, что нарушения румынского воздушного пространства и появления обломков на территории страны зафиксировано не было.

    В ноябре Румыния поднимала истребители по тревоге для наблюдения за границей с Украиной.

    2 января 2026, 10:48
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    1 января 2026, 16:29
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Дроны несколько минут висели в небе над морем прежде чем нанести удар по гостинице и кафе в херсонском поселке Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.

    Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 20:45
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Внук Степана Бандеры, проживающий в Канаде, заявил, что лишь трагические события могут заставить украинцев полностью перейти на украинский язык в качестве государственного, отметив, в частности, отсутствие литературы по хоккею на украинском.

    В интервью львовским СМИ внук Степана Бандеры рассказал о разговоре с родителями детей, занимающихся хоккеем, куда он привозил экипировку.

    «Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке».

    Таким образом, Стефко Бандера поставил в пример события в Буче как стимул к переходу на украинский язык на Украине.

    Он отметил, что украинским тренерам не хватает специализированной литературы по хоккею – российских спортивных пособий заменить нечем.

    По его словам, украинской методической базы для этого вида спорта не существует.

    Напомним, провокация в Буче произошла в апреле 2022 года в ходе начавшейся СВО. Тогда мирных граждан, погибших в результате боевых действий в украинском городе Буча и его окрестностях, а также людей, убитых украинскими националистами по подозрению в «сотрудничестве с Россией», Украина и западные страны попытались выдать за якобы жертв российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов по событиям в Буче. По словам Лаврова, екретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок» в Буче. Российская сторона уже три с половиной года ожидает ответа от ООН по обстоятельствам событий в Буче в апреле 2022 года.

    2 января 2026, 05:58
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    1 января 2026, 18:01
    МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    МИД России призывает правительства суверенных государств и международные организации публично осудить теракт, совершённый Киевом в Херсонской области, говорится на сайте МИД.

    В официальном заявлении сказано: «Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области».

    В ведомстве подчеркнули, что игнорирование произошедшего будет расценено как пособничество и соучастие в террористических преступлениях неонацистов и будет иметь соответствующие правовые последствия.

    Официальный представитель МИД России отметила, что совершив атаку на мирное население Херсонской области, власти Киева вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую неонацистскую сущность.

    «На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях. Ради удержания власти он готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией», – подчеркнули в ведомстве.

    «Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полётным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», – добавили в МИД.

    Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на то, что атака была совершена практически сразу после новогоднего обращения Владимира Зеленского, в котором он заявлял о стремлении Киева к миру, и отметило, что подобный цинизм и утрата моральных ориентиров перестают удивлять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали.

    Глава региона позже уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    1 января 2026, 20:55
    Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Песков: Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимире Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин заслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после удара ВСУ по населенному пункту Хорлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима». Пресс-секретарь добавил, что в ходе разговора также обсуждался ход следственных действий на месте происшествия.

    Губернатор сообщил Путину, что опубликование информации о погибших будет происходить по мере продвижения расследования и опознания тел. Все данные, включая список жертв, будут размещаться на сайте региональной администрации.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали. Позднее глава региона уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    1 января 2026, 22:27
    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах

    На сайте главы Херсонской области названы имена семи жертв атаки ВСУ в Хорлах

    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Установлены личности семи погибших в Хорлах в результате удара вооруженных сил Украины, сообщило Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Информация о погибших была опубликована на сайте губернатора Херсонской области.

    Среди установленных жертв названы Адмисаев Махмуд Шираниевич 1977 года рождения, Пищик Людмила Станиславовна 1959 года рождения, Темежникова Ольга Олеговна 1995 года рождения, Островская Анна Алексеевна 1999 года рождения, Боган Сергей Владимирович 1970 года рождения, Волошко Михаил Викторович 1983 года рождения, Клим Дарья Сергеевна 2008 года рождения.

    Указывается, что имена дополнительно будут публиковаться по мере опознания остальных погибших. «Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Губернатор ранее сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу, в результате которой, как указывалось, погибли 24 человека и около 50 получили ранения. Позднее глава региона уточнил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия.

    2 января 2026, 13:01
    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы

    Военкор Коц: Когда нечем похвастать на поле боя, Киев нападает на мирное население

    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки ВСУ часто не несут в себе никакой военной логики. Поэтому Европа, не способная объяснить своим налогоплательщикам, зачем ЕС финансирует такую армию, попросту молчит. Но несмотря на это, Россия должна и дальше следовать своим целям, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц, комментируя удар дронов ВСУ по кафе в Хорлах.

    «В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году? В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц.

    Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

    Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов. Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили», – считает он.

    «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

    Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

    В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Личности семи человек ранее удалось установить.

    Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители «сгорели заживо». Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

    На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

    Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».

    Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.

    2 января 2026, 04:27
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Сербии усилили контроль и ограничения для экспорта своей оборонной продукции, это призвано предотвратить ее возможное попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

    «Теперь больше контроля, больше ограничений», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Боцан-Харченко сообщил, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает работу и модернизируется, а экспорт вооружений является для страны важным источником дохода.

    Дипломат отметил, что «важен избирательный подход» к выбору партнеров и получателей оружия. Он выразил надежду, что сложные обсуждения «позволят и уже позволили преодолеть» ситуацию вокруг поставок ВСУ, а также устранить прежние опасения и снять озабоченность Москвы по поводу возможных поставок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что контролировать выдачу лицензий на продажу боеприпасов в стране удается строго, а поставки проходят в крайне ограниченных объемах. Ранее Вучич подчеркивал, что несмотря на усилия, отдельные партии боеприпасов сербского производства иногда оказываются на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на выполнение Сербией обещаний по контролю экспорта вооружений и недопущению их поставок на Украину.

    2 января 2026, 14:57
    Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Украины
    Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову (внесен в список экстремистов и террористов в России) занять пост главы офиса президента Украины.

    Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о предложении начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента, передает ТАСС.

    В публикации указано, что предложение поступило лично от Зеленского, однако не уточняется, дал ли Буданов свое согласие или отказался от этой должности.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Владимир Зеленский впервые озвучил список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Кирилл Буданов.

    Украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    2 января 2026, 14:37
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по портам и инфраструктуре

    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по ключевой инфраструктуре Одессы привели к серьезным перебоям с поставками продовольствия и топлива, город оказался в полублокаде, а морской экспорт Украины оказался под угрозой, сообщает газета The Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, Одесса оказалась в состоянии полублокады в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктуре, передает RT.

    Как отмечает издание, основные удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, особенно в области сельского хозяйства, ведь страна почти 90% сельхозпродукции отправляет морским путем.

    Авторы статьи подчеркивают, что даже кратковременное вмешательство в работу портов может иметь долгосрочные последствия для экономики страны и влияния на глобальные рынки – эти последствия заметят далеко за пределами конфликта. Также заявляется, что Одесса сейчас входит в число приоритетных целей российской армии.

    Ранее стало известно о перебоях с продовольствием в городе Рени Одесской области из-за перекрытия дорог украинскими военными. Кроме того, основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечал, что закрытие моста в Одесской области грозит стране нехваткой топлива.

    Ранее портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, повреждены объекты двух крупнейших портов региона.

    Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские силы регулярно наносят удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины, что постепенно отсекает ее от Черного моря.

    2 января 2026, 00:30
    ПВО сбила 201 украинский беспилотник над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 201 украинский беспилотник над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 16.00 до 23.00 мск 51 БПЛА был сбит над Белгородской областью. В Брянской области нейтрализовали 36 дронов, еще 24 уничтожили в Московском регионе, из которых 21 следовал на Москву, сообщило Минобороны в Telegram.

    В Ростовской области сбили 16 беспилотников, в Калужской – 15, в Тульской – 14, в Курской – 12, в Рязанской – 10, сообщает военное ведомство. Шесть аппаратов уничтожили в Воронежской области, еще шесть – над Крымом. Пять дронов перехватили над Орловской областью, четыре – над Липецкой областью, два – над Азовским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    1 января 2026, 17:03
    Ребенок погиб при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Пятилетний ребенок погиб, а трое взрослых госпитализированы с тяжелыми ранениями после удара украинского дрона по автомобилю в Тарасовке Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В Херсонской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с семьей, погиб пятилетний ребенок, трое взрослых получили тяжелые ранения, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в районе Тарасовки Алешкинского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, «в районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья – дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. Ребенок погиб, все взрослые получили множественные ранения». Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии в Скадовскую районную больницу.

    Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко уточнил, что удар был нанесён примерно в 13.55 по московскому времени. Позднее, в 14.25, в Брилевке ВСУ пытались уничтожить мост через нефункционирующий Северо-Крымский канал с помощью нескольких сбросов с беспилотников. Пострадавших в результате второй атаки нет, однако был поврежден объект связи в том же районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.



    1 января 2026, 20:20
    Глава ГРУ: Расшифровка данных БПЛА ВСУ подтвердила, что целью была резиденция

    Tекст: Денис Тельманов

    Навигационные контроллеры сбитых украинских БПЛА показали их целевое направление на здания резиденции президента России в Новгородской области, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков во время передачи американской стороне данных расшифровки.

    Данные, полученные с украинских беспилотников, сбитых над резиденцией президента России, подтвердили, что целью атаки был именно комплекс зданий в Новгородской области. Об этом сообщил адмирал Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, передает ТАСС.

    Он напомнил, что специалисты российских спецслужб расшифровали память навигационных контроллеров дронов.

    «Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов, безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области», – отметил он.

    Костюков добавил, что во многих сбитых беспилотниках навигационные системы сохранились и оказались технически исправными.

    По его словам, все данные были переданы американской стороне для того, чтобы исключить любые сомнения в истинной цели атаки и ускорить установление всех обстоятельств произошедшего.

    «Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины», – сказал он.

    Передача этих материалов США, по мнению российских военных, даст возможность более детально разобраться в произошедшем и узнать подробности планирования атаки.

    В четверг Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА показала, что целью аппарата была атака на объект, входящий в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

    Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    Между тем представители американских служб национальной безопасности попытались опровергнуть сведения об атаке Киева на резиденцию российского президента. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    1 января 2026, 17:44
    Пожар на заводе в Людиново Калужской области возник после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на первое января в Людиново Калужской области после удара беспилотника загорелось промышленное предприятие, пострадавших нет.

    Возгорание на промышленном предприятии в городе Людиново Калужской области произошло в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости».

    По словам губернатора региона Владислава Шапши, атака произошла ночью, и к тушению пожара были привлечены пожарные расчеты и специальные службы.

    «Наш регион сегодня ночью тоже подвергся ударам БПЛА. В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет», – сообщил губернатор.

    Он уточнил, что на месте продолжают работать экстренные службы, угрозы для жителей города нет. О масштабах повреждений и причинах атаки информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за восемь часов в восьми российских регионах и над акваторией Азовского моря уничтожили 58 украинских беспилотников, включая 24, которые сбили над Белгородской областью.

    В Альметьевске в Татарстане утром в результате атаки дронов произошел пожар на территории резервуарного парка, который ликвидировали без жертв.

    На Кубани обломки беспилотника упали на территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода, где возникло возгорание на площади 25 кв. метров.

