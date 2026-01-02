  • Новость часаЭксперт назвала последствия назначения Буданова главой Офиса Зеленского
    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    44 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    6 комментариев
    2 января 2026, 17:37 • Новости дня

    «Единая Россия» провела новогодние акции для семей участников и ветеранов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках новогодних акций депутаты и сторонники «Единой России» лично вручили подарки ветеранам, семьям бойцов и детям по всей России.

    Масштабные новогодние мероприятия были организованы активистами партии по всей стране. В Приморье депутаты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Дину Гантемурову и Марию Зырянову на дому. В Славяносербском районе ЛНР единороссы передали бойцам в госпиталь угощения для праздничного стола и передали вязаные коврики, носки и письма. В Пензенской области подарки и елки от активистов были доставлены в больницы, а для детей участников спецоперации прошли мастер-классы.

    В Коми прошла акция «С Новым годом, ветеран!» для пожилых, а в Оренбургской областной больнице дети получили сладкие подарки и встретились с праздничными персонажами.

    Депутат народного собрания Дагестана Узлипат Гасанова навестила семьи погибших военнослужащих, подчеркнув: «Для меня важно, чтобы эти семьи чувствовали, что они не одни, что о них помнят и заботятся. Это наша обязанность – выразить поддержку, уважение и огромную благодарность за подвиг их близких».

    В детских больницах Брянской области поздравления принимали малыши, а в Новгородской области 102-летнюю Антонину Погорелую поздравили молодогвардейцы и депутаты. В Хакасии пациенты межрайонной больницы также получили подарки, а желания детей были исполнены в рамках «Елки желаний».

    В Ненецком автономном округе активисты поздравили Совет ветеранов и вручили памятные подарки, глава поселка отметил вклад ветеранов в становление страны. В Кабардино-Балкарии, в Херсонской области, Астрахани и Туле организованы поздравления для старейших жителей и детей участников СВО, где особо подчеркивалась важность поддержки семей военных и сохранения памяти о подвиге фронтовиков.

    1 января 2026, 11:27 • Новости дня
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентльмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    Комментарии (31)
    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов

    Tекст: Денис Тельманов

    Советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» попал в число 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра, выделяясь среди зарубежных современных картин.

    Британская газета Guardian включила фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова в список лучших новогодних фильмов, пишет РИА «Новости».

    Лента заняла место среди таких известных картин, как «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, и «Властелин колец» Питера Джексона.

    В комментарии к фильму отмечается, что классическая новогодняя неурядица в советском исполнении оказалась особенно выразительной. В частности, британский журналист Фил Хоуд отметил: «По мере того, как ночь затягивается, появляется что-то эпичное, но в то же время интимное, что-то в духе Кшиштофа Кесьлевского, и задаешься вопросом: не слишком ли поздно эти близкие по духу люди встретились?».

    Также автор напомнил о существовании американского ремейка картины под названием «Ирония судьбы в Голливуде», вышедшего в 2022 году, который уже менее популярен среди зрителей по сравнению с оригиналом. В СССР фильм был впервые показан 1 января 1976 года.

    Помимо российской классики, Guardian рекомендовала к просмотру такие фильмы, как «Странные дни», «Сияние», «Призрачная нить» и «Когда Гарри встретил Салли…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, читатели назвали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» одним из лучших для знакомства иностранцев с Россией.

    Между тем набор продуктов из этого фильма оценили по стоимости на пространстве СНГ – самым дешевым он оказался в Бишкеке, стоимость составила 3,2 тыс. рублей.

    Комментарии (16)
    2 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы

    Военкор Коц: Когда нечем похвастать на поле боя, Киев нападает на мирное население

    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки ВСУ часто не несут в себе никакой военной логики. Поэтому Европа, не способная объяснить своим налогоплательщикам, зачем ЕС финансирует такую армию, попросту молчит. Но несмотря на это, Россия должна и дальше следовать своим целям, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц, комментируя удар дронов ВСУ по кафе в Хорлах.

    «В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году? В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц.

    Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

    Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов. Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили», – считает он.

    «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

    Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

    В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Личности семи человек ранее удалось установить.

    Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители «сгорели заживо». Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

    На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

    Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».

    Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.

    Комментарии (5)
    1 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.

    Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».

    Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.

    Ранее Китай поздравил россиян с Новым годом, устроив фейерверк над Амуром.

    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году много ярких дней с семьей.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Китай поздравил россиян с Новым годом фейерверком над Амуром

    Китай устроил фейерверк над Амуром для жителей Благовещенска

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Благовещенска стали свидетелями масштабного фейерверка над Амуром, который китайский Хэйхэ устроил в честь Нового года.

    Яркий фейерверк в честь наступающего Нового года прогремел в небе над китайским городом Хэйхэ, пишет RT. Праздничное огненное шоу было хорошо видно на другой стороне реки Амур – жители Благовещенска наблюдали за зрелищем прямо из центра города.

    Таким образом власти КНР поздравили соседей, россиян, с наступающим праздником. Сообщается, что салют продолжался несколько минут.

    На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлены самые яркие моменты этого фейерверка. Жители Благовещенска отметили, что подобное световое шоу в приграничном небе над Амуром – уже добрая традиция в новогодние дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году власти города Хэйхэ упростили процедуру оформления водительских прав для россиян.

    Между тем в 2026 году планируется запустить канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 05:16 • Новости дня
    Мужчине оторвало кисти рук из-за взрыва пиротехники в Дагестане

    Мужчина лишился кистей рук из-за взрыва пиротехники в Буйнакске

    Tекст: Антон Антонов

    В Буйнакске мужчина лишился обеих кистей из-за взрыва пиротехники, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Дагестану.

    В Дагестане во время новогодних праздников зафиксировали минимум семь случаев тяжелых травм из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Самый серьезный эпизод произошел в Буйнакске, где мужчина 1985 года рождения получил минно-взрывную травму «с полным травматическим отрывом обеих кистей рук». Его состояние стабилизировано, угрозы для жизни нет, передает РИА «Новости».

    В Махачкале в большинстве происшествий причиной стали взрывы петард, от которых пострадали как дети, так и взрослые. В поселке Семендер при одном из инцидентов сразу четверо детей были госпитализированы в республиканскую офтальмологическую больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в разных населенных пунктах Татарстана пять человек получили травмы глаз при запуске пиротехники в новогоднюю ночь. В Петербурге шестилетний мальчик пострадал от взрыва фейерверка и был экстренно прооперирован из-за повреждения сухожилий и нервов руки.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 17:27 • Новости дня
    Глава МВД Бельгии сообщил о хаосе в Брюсселе и нападении на полицию в Новый год

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел Бельгии признал, что в Брюсселе в новогоднюю ночь банды устроили массовые беспорядки и атаковали сотрудников полиции.

    Как передает РИА «Новости», глава МВД Бельгии Бернар Кантен в социальной сети X назвал виновников беспорядков в Брюсселе вандалами и заявил, что они должны быть строго наказаны, их место – дома, под арестом, а не на улицах.

    В его сообщении отмечается: «Вандалы, которые сеяли хаос или нападали на тех, кто нас защищает, должны быть строго наказаны. Их место – дома, под домашним арестом, а не на наших улицах, где они портят праздник».

    По информации Le Soir, ссылающейся на полицию и пожарную службу, целые группы злоумышленников поджигали автомобили и имущество города, использовали фейерверки против экстренных служб, а также повредили городское оборудование.

    В результате этих беспорядков три сотрудника полиции получили ранения, а более 70 человек были задержаны.

    Ранее ситуация с безопасностью в столице стала предметом обсуждения в бельгийском правительстве. Министр обороны Тео Франкен еще в октябре называл ситуацию драматичной, а в декабре анонсировал ввод военнослужащих для совместного патрулирования улиц Брюсселя, железнодорожных объектов и охраны синагог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тысячи пассажиров в Краснодарском крае оказались заблокированы в поездах из-за сильного снегопада, где некоторые провели более 10 часов без электричества и горячей еды.

    Жители Благовещенска наблюдали масштабный фейерверк над Амуром, который был запущен городом Хэйхэ на Новый год.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Военкоры Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц и Дмитрий Кулько поздравили россиян и бойцов на передовой с наступающим Новым годом.

    Поздравления военных корреспондентов в своем Telegram-канале выложило Мингобороны.

    Герой России военкор Евгений Поддубный отметил: «Записываю это обращение на фоне радостных вестей о том, что российская армия освободила Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, ещё одну часть Донбасса, что армия и Россия освободила Гуляйполе, армия России продолжает успешно наступать на всех главных направлениях в зоне СВО». «Я всем в большие праздники желаю одного – скорейшей нашей общей победы и живыми вернуться домой. Нас ждут дома», – подчеркнул он.

    «Вы, конечно, в минувшем году показали, что такое сила русского оружия и пароля русского солдата. Наверное, фраза года, произнесенная нашим президентом: «Где ступила нога русского солдата, то наше». Огромное вам спасибо за те успехи, которые были достигнуты вашими усилиями!» – сказал Александр Коц.

    Александр Сладков в своем поздравлении отметил: «Я желаю вам в 26-м году спокойствия, обычной полигонной работы, восстановления раненых... Мужики, я вас обнимаю и желаю, чтобы мы видели вас уже на учениях в очень тяжелом и очень трудоемком ежедневном графике – такова ваша планида, за это мы вас любим, уважаем, а вы нас не подводите».

    А Дмитрий Кулько пожелал: «Пусть небо будет чистым, без дронов, и вообще пусть небо всегда будет только нашим. В эту новогоднюю ночь уж точно пусть над вашими головами будут только мирные звезды. А связь чтобы не обрывалась, чтобы услышать самые родные голоса. Пусть 2026-й принесет нам долгожданную победу!».

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 15:01 • Новости дня
    Новый год наступил на Чукотке и Камчатке

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Камчатки и Чукотки встретили 2026 год первыми в России, отпраздновав это событие красочным фейерверком и ночными гуляниями на главных площадях регионов.

    Празднование нового, 2026 года стартовало в самых восточных регионах России – на Камчатке и Чукотке – на девять часов раньше, чем в Москве, сообщает ТАСС.

    В Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия начались на главной площади города воинской славы в 22.00 по местному времени. Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и интерактивами.

    На центральной площади Петропавловска-Камчатского гостей угощают горячим чаем, здесь же работает фуд-корт. В полночь небо над городом озарил новогодний фейерверк, а праздничная программа продолжается всю ночь.

    В Анадыре жители собрались у окружного Дома народного творчества. В первому часу ночи на главной площади стартовали уличные гулянья с хороводами, играми и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

    Утром 1 января всех приглашают на массовый забег на 2026 метров, а праздничные события в честь наступления года продолжаются во всех муниципальных образованиях Чукотки.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус обратился с новогодними пожеланиями к гражданам России от имени всех американцев.

    Дайкхаус в своем обращении заявил, что Соединенные Штаты поздравляют россиян с наступающим Новым годом от лица всего американского народа, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. С наступлением нового года я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени американского народа», – обратился к россиянам дипломат.

    В своем послании он пожелал россиянам всего наилучшего и отметил значимость дружбы между народами.

    Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом и отправил поздравления зарубежным лидерам.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 19:47 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили атаку на резиденцию президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонных переговоров президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с Новым годом и согласовали совместные планы на январь.

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся вечером, сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера Пул Первого.

    В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями с Новым годом.

    Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению российского коллеги, подчеркнув, что уже посмотрел его в интернете.

    Президенты обсудили ситуацию последних дней, в частности вопросы, связанные с атакой беспилотников на резиденцию Президента России. Были затронуты и другие актуальные темы двусторонних отношений.

    По итогам беседы Путин и Лукашенко договорились провести личные встречи после Нового года, а также принять участие в совместных мероприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году.

    Некоторые советники предлагали президенту России Владимиру Путину применить «Орешник» против центров руководства в Киеве, однако российский президент отверг инициативу.

    Президент Белоруссии осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области и назвал это проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    Комментарии (0)
    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию
    Советник Хаменеи пообещал «отсечь» руку вмешавшимся в дела Ирана
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    Сальдо: Один из трех выпущенных по кафе в Хорлах БПЛА ВСУ нес около 20 кг тротила
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    Мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке: главная западная держава – США – стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
