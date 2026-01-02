Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
«Единая Россия» провела новогодние акции для семей участников и ветеранов СВО
В рамках новогодних акций депутаты и сторонники «Единой России» лично вручили подарки ветеранам, семьям бойцов и детям по всей России.
Масштабные новогодние мероприятия были организованы активистами партии по всей стране. В Приморье депутаты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Дину Гантемурову и Марию Зырянову на дому. В Славяносербском районе ЛНР единороссы передали бойцам в госпиталь угощения для праздничного стола и передали вязаные коврики, носки и письма. В Пензенской области подарки и елки от активистов были доставлены в больницы, а для детей участников спецоперации прошли мастер-классы.
В Коми прошла акция «С Новым годом, ветеран!» для пожилых, а в Оренбургской областной больнице дети получили сладкие подарки и встретились с праздничными персонажами.
Депутат народного собрания Дагестана Узлипат Гасанова навестила семьи погибших военнослужащих, подчеркнув: «Для меня важно, чтобы эти семьи чувствовали, что они не одни, что о них помнят и заботятся. Это наша обязанность – выразить поддержку, уважение и огромную благодарность за подвиг их близких».
В детских больницах Брянской области поздравления принимали малыши, а в Новгородской области 102-летнюю Антонину Погорелую поздравили молодогвардейцы и депутаты. В Хакасии пациенты межрайонной больницы также получили подарки, а желания детей были исполнены в рамках «Елки желаний».
В Ненецком автономном округе активисты поздравили Совет ветеранов и вручили памятные подарки, глава поселка отметил вклад ветеранов в становление страны. В Кабардино-Балкарии, в Херсонской области, Астрахани и Туле организованы поздравления для старейших жителей и детей участников СВО, где особо подчеркивалась важность поддержки семей военных и сохранения памяти о подвиге фронтовиков.