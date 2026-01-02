Названа причина пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан

Прокуратура назвала бенгальские огни вероятной причиной пожара на швейцарском курорте

Tекст: Вера Басилая

Прокуратура кантона Вале считает наиболее вероятной причиной пожара в баре на швейцарском курортe Кран-Монтана использование бенгальских огней, передает ТАСС.

Генеральный прокурор Беатрис Пийу заявила, что всё указывает на то, что огонь вызвали раскаленные свечи или бенгальские огни, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку.

По словам Беатрис Пийу, к такому выводу следствие пришло благодаря анализу видеозаписей и проведенным допросам. Она подчеркнула, что были опрошены два управляющих из Франции и выжившие посетители. Прокуратура продолжает изучать обстоятельства произошедшего и работать с другими материалами дела.

Полиция Швейцарии заявила, что среди пострадавших при пожаре не оказалось граждан России.

В результате крупного пожара в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана в Швейцарии скончались около 40 человек и 115 получили травмы.

Инцидент произошел в ночь на 1 января в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре страны.

По данным очевидцев, молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, оказались заблокированы в подвальном зале бара.