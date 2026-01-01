В Татарстане пять человек пострадали от пиротехники в праздники

Tекст: Денис Тельманов

Пять человек получили травмы в Татарстане в результате неправильного использования пиротехники в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости».

Как сообщили в главном управлении МЧС России по республике, инциденты произошли в Казани, поселке Аксубаево и селе Высокая Гора.

В частности, в Приволжском районе Казани 36-летний мужчина получил гематомы век и эрозию роговицы левого глаза, после чего был госпитализирован в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу.

Еще два жителя Казани – 32-летний мужчина с травмой глаза от петарды и 73-летняя женщина с термическим ожогом глаза – обратились в больницу, однако были отпущены на амбулаторное лечение.

В поселке Аксубаево 43-летняя женщина получила контузию правого глаза, а в селе Высокая Гора пострадала четырехлетняя девочка – у нее диагностирован ушиб глазного яблока, после оказания медицинской помощи обе отпущены домой.

В МЧС напомнили, что в Татарстане до 12 января продолжает действовать особый противопожарный режим.

Использование пиротехники ограничено в радиусе 500 метров от промышленных и инфраструктурных объектов, а также в пределах 30 метров от жилых зданий и мест массового пребывания людей.

Специалисты рекомендуют приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и тщательно проверять упаковку, срок годности и инструкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге шестилетний мальчик получил травму руки из-за взрыва фейерверка и был экстренно прооперирован.

В Италии за новогоднюю ночь были госпитализированы 54 человека с серьезными травмами, среди которых оказалось 68 несовершеннолетних.

Детям в России запрещено самостоятельно запускать любые фейерверки, салюты и фестивальные шары.