Лукашенко: Горячие головы предлагали Путину ударить «Орешником» по Киеву

Tекст: Алексей Дегтярёв

После первого применения российского комплекса «Орешник» некоторые советники российского лидера настаивали на нанесении удара по центрам принятия решений на Украине, сказал Лукашенко, передает БелТА.

«Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», – сказал он.

Он подчеркнул, что за все время украинского конфликта ни одна из сторон не пыталась атаковать первое лицо другой стороны. Лукашенко напомнил, что никто не отдавал приказ на уничтожение президентов, хотя такая возможность технически существовала у обеих сторон.

Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина, Лукашенко расценил произошедшее как терроризм на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

Вооруженные силы Белоруссии обозначили территории для патрулирования этим ракетным комплексом. Лукашенко пояснял, что количество российских комплексов «Орешник» в стране не превысит десяти.