  • Новость часаЛукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Банк России представил экономический прогноз на 2026 год
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    58 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    22 комментария
    31 декабря 2025, 11:49 • Новости дня

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

    Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина терроризмом на государственном уровне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии резко осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, назвав произошедшее проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области «дичайшим терроризмом на государственном уровне», передает «Пул первого».

    «И я думаю о том, кому это надо?» – заявил президент Белоруссии.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    23 комментария

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул недопустимость атаки с использованием беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил возмущение атакой беспилотника на госрезиденцию президента России.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность после сообщений об атаке.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции президента России и заявил о неподходящем времени для подобных действий.

    Китай призвал не допустить эскалации из-за атаки на резиденцию Владимира Путина. МИД ОАЭ осудил попытку нападения киевского режима на резиденцию президента России, указав на угрозу безопасности и стабильности страны.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Владимира Путина и отметил важность дипломатии.

    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал попытку Киева нанести удар по госрезиденции Владимира Путина гнусным актом и угрозой для мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    30 декабря 2025, 12:12 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    @ ADRIAN DENNIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Москва представит доказательства атаки на резиденцию Владимира Путина, в том числе обломки дронов, то это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже тогда для Владимира Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя реакцию западных политиков и СМИ на атаку ВСУ на резиденцию президента России.

    «Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

    Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

    Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

    Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

    Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

    «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

    Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    23 комментария

    Комментарии (29)
    30 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования

    Кремль: Москва после атаки Украины на резиденцию Путина уделит особое внимание диалогу с США

    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не будет сообщать конкретные детали ужесточения своей позиции в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, отныне Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    По словам Пескова, Кремль не станет публично раскрывать детали ужесточения своей позиции по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента России, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. После последнего инцидента Москва будет уделять особое внимание диалогу с США. Пресс-секретарь президента заверил, что основное взаимодействие по этой теме теперь будет сосредоточено именно на американской стороне.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    23 комментария

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о беспокойстве в связи с попыткой атаки на резиденцию президента России и призвал стороны спецоперации на Украине избежать эскалации.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением и подчеркнул важность дипломатии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин уведомил Дональда Трампа о готовности России к жесткому ответу.

    Эксперты утверждают, что покушение на президента дает Москве право на ответ любых масштабов.

    Комментарии (11)
    30 декабря 2025, 22:01 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    23 комментария

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    Комментарии (23)
    30 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль засекретил местонахождение Путина

    Песков: Местонахождение Путина не может обсуждаться публично в нынешних условиях

    Кремль засекретил местонахождение Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Место, где находится президент Владимир Путин, не может называться публично из-за атак киевского режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Китай призвал мировое сообщество не позволить эскалации из-за атаки киевского режима на резиденцию президента России.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    23 комментария

    В ОАЭ осудили действия Киева и указали на угрозу стабильности России. В Никарагуа выразили поддержку России. Индийский премьер Нарендра Моди заявил, что его обеспокоила атака на резиденцию российского лидера.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва пересмотрит свои переговорные позиции в связи с атакой.

    Комментарии (11)
    30 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожные власти двух стран согласовали запуск ночных безостановочных поездов между столицами, что позволит сократить время проезда и решить проблему с билетами, рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник

    Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил о заключении соглашения между российскими железными дорогами и белорусской стороной по запуску ночных безостановочных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском, передает РИА «Новости». По его словам, ночной маршрут позволит не только заметно сократить время в пути, но и решить вопрос с дефицитом билетов, с которым сталкивались пассажиры.

    Рогожник подчеркнул, что с 15 декабря был уже запущен дополнительный поезд «Ласточка» из десяти вагонов, два из которых представлены в бизнес-классе. Также, по словам посла, за два прошедших года качество железнодорожного сообщения между Москвой и Минском значительно улучшилось.

    В интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня» он добавил, что принято решение развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. Уже достигнута согласованность о запуске трансграничных маршрутов между Смоленском и Витебском, а также Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, что, по словам Рогожника, обеспечит доступность тарифов для граждан России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об активном развитии пассажирских перевозок на скоростных поездах «Ласточка».

    Сейчас из Москвы до Минска можно доехать за семь часов. Введение высокоскоростной магистрали позволит сократить время в пути между столицами. Это положительно повлияет на развитие контактов между Россией и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

    Комментарии (4)
    30 декабря 2025, 12:46 • Новости дня
    Кремль назвал безумным отрицание Зеленским и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина

    Песков: Отрицание Зеленского и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина безумно

    Кремль назвал безумным отрицание Зеленским и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки западных СМИ и главы киевского режима Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию президента в Новгородской области безумными.

    Попытки Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию российского президента и поддержка этой позиции западными СМИ – это «совершенно безумное утверждение», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    На вопрос о представлении доказательств атаки пресс-секретарь заметил, что при столь массовом налете дронов улики предоставлять не нужно, так как аппараты были сбиты российской противовоздушной обороной. Как уточнил Песков, дальнейшее обращение с обломками беспилотников – прерогатива военных.

    Также представитель Кремля высказал мнение, что атака на резиденцию в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, но и против президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, нападение было «террористическим актом, который направлен на срыв переговорного процесса» и препятствие усилиям, предпринимаемым Трампом по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Песков подчеркнул, что недавнее рождественское обращение Зеленского и его слова в адрес российского президента также должны быть учтены при оценке мотивов атаки. Кремль считает происшествие попыткой подорвать любые перспективы переговоров и мирных инициатив.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    23 комментария

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал атаку по резиденции российского лидера, назвав время неподходящим.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин передал Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Эксперты отметили, что подобные нападения дают России право на ответ любой мощности.

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:21 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный сторонник в Британии Владимира Зеленского одобрил атаку дронов на резиденцеию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает издание L'AntiDiplomatico.

    За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    23 комментария

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие дезертировали из Вооруженных сил Украины во время военной подготовки в странах Европы, заявил пленный Сергей Момот.

    Он рассказал, что во время учений в Британии несколько человек сбежали обратно на Украину, а во время возвращения из Германии число дезертиров достигло примерно 12, передает ТАСС.

    «В Британии были уникумы, которые сбежали на территорию Украины. Я не знаю зачем. Там сбежало из роты буквально четыре человека. А вот уже когда из Германии мы возвращались, то сбежало порядка 12 человек», – заявил Момот.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отмечала, что из ВСУ бегут сотни тысяч украинских военных, а официальные данные не отражают реального масштаба проблемы. Издание объясняет это усталостью, нехваткой подготовки и материальных ресурсов, неопределенными сроками службы, общим недовольством командованием и распространенной коррупцией. Кроме того, журналисты Berliner Zeitung обращают внимание на потерю доверия к командованию ВСУ из-за большого числа потерь, вызванных рискованными приказами.

    Ранее командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Сообщалось, что из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек.

    Комментарии (3)
    30 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе активных боевых действий в Купянске штурмовая группа украинской нацгвардии «Хартия» попала под интенсивный огонь российских военных и была уничтожена.

    Российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия» в Купянске, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сейчас ситуация на этом участке фронта под полным контролем российских военных. Украинская армия продолжает масштабное контрнаступление в районе города.

    Отмечается, что за трое суток в Купянске украинские войска потеряли более 80 человек. Среди уничтоженных оказались наемники из Бразилии и бойцы «Хартии».

    В августе воюющее на стороне ВСУ подразделение из Мексики рассказывало о значительных потерях и пропавших без вести в бригаде «Хартия».

    Комментарии (7)
    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    Комментарии (7)
    30 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск

    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по ключевым портам Одесской области – Южному и Черноморску, в результате атаки были повреждены экономически важные объекты портовой инфраструктуры.

    Вооружённые силы России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области. В ходе атаки были повреждены важные объекты портовой инфраструктуры, а также ключевые экономические сооружения региона, передает Lenta.ru.

    По имеющимся данным, удары наносились дронами-камикадзе. В результате были повреждены сухогруз с зерном и резервуары для хранения растительного масла. Сухогруз шел под флагом Панамы.

    В Telegram-канале «Военный Осведомитель» опубликованы фотографии с повреждениями судов Emmakris III и Captain Karam, которые также заходили в порты области под панамским флагом. По мнению авторов Telegram-канала, атака могла быть произведена относительно маломощными дронами, такими как БМ-35, а не «Геранями» или ракетами. Авторы ресурса связывают удары с возможной деятельностью центра «Рубикон».

    Ранеее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетики, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Имя Чайковского убрали из названия музыкальной академии Украины

    Минкультуры Украины убрало имя Чайковского из названия музыкальной академии

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине завершилось переименование Национальной музыкальной академии, из её названия удалили имя Чайковского в рамках государственной политики.

    Министерство культуры Украины приняло решение переименовать Национальную музыкальную академию Украины, исключив из её названия имя Петра Ильича Чайковского, передает ТАСС.

    Отныне учебное заведение официально будет называться просто Национальная музыкальная академия Украины.

    В заявлении ведомства говорится: «Переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии и является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства». Министерство также отметило, что следующий этап – это общественное обсуждение вопроса о новом имени академии.

    Дискуссия о переименовании заведения шла с 2022 года. После заседания ученого совета летом 2022 года имя Чайковского решили оставить, но из-за общественного давления вопрос вернулся на повестку. Бывший министр культуры Александр Ткаченко, который инициировал отказ от имени композитора, ранее предлагал также бойкотировать на Западе концерты с музыкой Чайковского.

    Киевская консерватория основана в 1863 году и с 1940 года носила имя Петра Чайковского. В 1995 году учреждение получило статус Национальной академии.

    С 2015 года на Украине проходит масштабная кампания по переименованию улиц, демонтажу памятников советским и российским деятелям, а также изменению названий населённых пунктов. К 2022 году были снесены свыше 2,5 тыс. монументов, переименованы более 900 городов и около 50 тыс. улиц. Новая волна борьбы с российским культурным наследием вспыхнула после начала спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал отмену киевским режимом русских художников, ученых, писателей и композиторов невменяемой.

    На прошлой неделе потомок рода Чайковских отметил рост интереса к русскому миру через творчество, например, балет «Щелкунчик».

    В прошлом году в районе Черкасс решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам.

    Комментарии (7)
    30 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с Новым годом

    Путин направил поздравления с Новым годом Трампу, Орбану, Вучичу и Эрдогану

    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин президента США Дональда Трампа с наступающим Новым годом, а также отправил поздравления с новогодними праздниками лидерам ряда зарубежных стран.

    Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Пресс-служба Кремля сообщила, что глава российского государства также направил американскому лидеру поздравительное послание с Рождеством. Кроме того, 28 декабря Путин и Трамп обменялись личными поздравлениями по телефону.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры пожелали счастья народам России и США. Российский президент уже направил аналогичные новогодние и рождественские поздравления другим зарубежным деятелям и лидерам, сообщается на сайте Кремля.

    Поздравления с Рождеством и Новым годом были адресованы руководителям государств БРИКС, стран глобального Юга и Востока, а также большинству лидеров СНГ. Среди европейских лидеров новогодние послания получили президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Турции Тайип Эрдоган.

    Путин также направил поздравления Папе Римскому Льву XIV и ряду бывших лидеров, в числе которых экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Ранее Путин поздравил Трампа с Рождеством.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры Европы обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудили последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина и последовавших заявлений Москвы о возможном изменении своей переговорной позиции по Украине. В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что разговор был организован для анализа ситуации по Украине на фоне последних событий, связанных с атакой и заявлениями Кремля.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    23 комментария

    Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева.

    Киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств
    Герасимов: В Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет
    Мерц: Германия не будет игрушкой в руках великих держав
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина
    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    В немецком Гельзенкирхене из дыры в стене банка вынесли не менее 30 млн евро

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    Западная пресса научилась признавать достижения России

    Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации