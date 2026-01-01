Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Россияне рассказали, как встретили Новый год в застрявшем из-за снегопадов поезде
Тысячи пассажиров в Краснодарском крае встретили Новый год в застывших из-за снегопада поездах, где некоторым пришлось провести более 10 часов без света и горячей пищи, сообщает издание «Подъем».
Пассажиры, оказавшиеся в затруднительном положении, делились друг с другом запасами еды – шоколадом, чипсами и газированными напитками. Однако электроэнергия во многих вагонах отсутствовала, свободный доступ к розеткам сохранялся лишь в паре вагонов, куда разрешали приходить всем желающим, чтобы зарядить телефоны, сообщает «Царьград» со ссылкой на «Подъем».
Один из пассажиров поезда из Москвы в Адлер рассказал: «Вагоны были обесточены, однако были два вагона, в которых розетки всё ещё функционировали, и туда можно было приходить заряжать телефоны. Проводники также рекомендовали зарядить всё необходимое до того, как аккумуляторы полностью разрядятся». Тепло в вагоне поддерживали с помощью буржуйки, которую растопили проводники. Поезд доехал до Адлера с 11-часовым опозданием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная транспортная прокуратура инициировала проверку из-за перебоев на Северо-Кавказской железной дороге.
Непогода привела к задержке 19 пассажирских поездов.
Работники железной дороги начали доставлять горячее питание и воду пассажирам на Кубани.