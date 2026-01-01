Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Прокуратура начала проверку после задержек поездов на СКЖД
Южная транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми задержками пассажирских поездов на Северо-Кавказской железной дороге из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости».
В надзорном ведомстве отметили: «Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту массовых задержек поездов. Ситуация с нарушением графика движения пассажирских поездов по причине плохих погодных условий остается на контроле Южной транспортной прокуратуры». Сообщается, что проверка уже стартовала.
Причиной массовых задержек стало ухудшение погодных условий на Кубани и прилегающих районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, непогода и вызванные ею перебои в работе контактной сети привели к задержке 19 пассажирских поездов.
Работники железной дороги начали доставлять горячее питание и воду пассажирам задержанных поездов на Кубани.