Внебиржевой доллар опустился ниже 80 рублей впервые за месяц

Tекст: Мария Иванова

Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей впервые с 13 марта, передает РИА «Новости».

К 13.52 по московскому времени доллар подешевел на 38 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достиг отметки 79,99 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативным для рубля остался только курс юаня. Торги китайской валютой проходят с десяти часов утра до 19.00 по московскому времени.

Именно в этот период участники рынка рассчитывают курс доллара через соотношение доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Получающийся кросс-курс служит главным ориентиром для внебиржевых сделок с американской валютой за рубли.

Напомним, 6 марта внебиржевой курс доллара впервые с января превысил 79 рублей.