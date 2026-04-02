Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Внебиржевой доллар опустился ниже 80 рублей впервые за месяц
На внебиржевом рынке доллар подешевел до уровня ниже 80 рублей, обновив минимум с 13 марта и усилив позиции рубля на внутреннем валютном рынке.
Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей впервые с 13 марта, передает РИА «Новости».
К 13.52 по московскому времени доллар подешевел на 38 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достиг отметки 79,99 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативным для рубля остался только курс юаня. Торги китайской валютой проходят с десяти часов утра до 19.00 по московскому времени.
Именно в этот период участники рынка рассчитывают курс доллара через соотношение доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Получающийся кросс-курс служит главным ориентиром для внебиржевых сделок с американской валютой за рубли.
Напомним, 6 марта внебиржевой курс доллара впервые с января превысил 79 рублей.