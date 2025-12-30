  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Медведев назвал главный итог 2025 года
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    30 декабря 2025, 12:20

    Путин поздравил Трампа с Новым годом

    Путин направил поздравления с Новым годом Трампу, Орбану, Вучичу и Эрдогану

    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин президента США Дональда Трампа с наступающим Новым годом, а также отправил поздравления с новогодними праздниками лидерам ряда зарубежных стран.

    Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Пресс-служба Кремля сообщила, что глава российского государства также направил американскому лидеру поздравительное послание с Рождеством. Кроме того, 28 декабря Путин и Трамп обменялись личными поздравлениями по телефону.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры пожелали счастья народам России и США. Российский президент уже направил аналогичные новогодние и рождественские поздравления другим зарубежным деятелям и лидерам, сообщается на сайте Кремля.

    Поздравления с Рождеством и Новым годом были адресованы руководителям государств БРИКС, стран глобального Юга и Востока, а также большинству лидеров СНГ. Среди европейских лидеров новогодние послания получили президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Турции Тайип Эрдоган.

    Путин также направил поздравления Папе Римскому Льву XIV и ряду бывших лидеров, в числе которых экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Ранее Путин поздравил Трампа с Рождеством.

    29 декабря 2025, 21:37
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    29 декабря 2025, 18:44
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах

    Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    29 декабря 2025, 18:10
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 20:02
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 19:30
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 16:24
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    29 декабря 2025, 22:19
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 17:42
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья

    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    29 декабря 2025, 13:06
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях

    Политолог Скачко: Для референдума о территориальных уступках Украины необходимо давление США

    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США. Вероятно, Банковая будет искать варианты, чтобы удовлетворить требования Вашингтона, но и оставить у власти нынешнюю команду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов выступить перед Радой.

    «Владимир Зеленский не может делегировать решение вопроса о территориальных уступках Верховной раде. Конституция Украины запрещает менять границы страны любым способом, кроме «всеукраинского референдума». А парламент, являющийся сейчас единственным более-менее легитимным органом, в отличие от президента, лишь назначает плебисцит», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Для проведения референдума нужно отменить военное положение. Но тогда придется организовать и президентские выборы. Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры и запуск уголовных расследований. Такой сценарий Банковая запустит только при давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Но США пока не говорят о подобном развитии событий», – напомнил он.

    «Думаю, этот сценарий возможен, если Россия ускорит освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Таким образом Москва пополнит территориальный фонд. А Вашингтон или другие влиятельные внешние акторы смогут убедить Зеленского провести референдум о согласии с результатами плебисцитов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022 году», – полагает спикер.

    «Впрочем, я не исключаю, что Банковая примется искать лазейки в законодательстве и пытаться расширено трактовать положения конституции. В этом случае ситуация представляется трудно прогнозируемой. Сейчас невозможно предположить, на какие ухищрения пойдет Киев, чтобы угодить требованиям США и оставить Зеленского с основным костяком его команды у власти», – пояснил эксперт.

    Ранее Трамп заявил, что готов отправиться в Киев, чтобы выступить перед Радой, если это приведет к территориальным уступкам с украинской стороны и урегулированию конфликта, пишет New York Post. Об этом он сказал после встречи с Зеленским во Флориде, добавив, что мир «ближе, чем когда-либо».

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется лететь в Киев. Но я предложил приехать и выступить перед украинским парламентом. Я не знаю, поспособствует ли это урегулированию, но, думаю, вероятно, поможет», – сказал президент США.

    В целом, глава Белого дома заявил, что встреча прошла «замечательно». Делегации обсудили «практически все вопросы», удалось достичь взаимопонимания по 95% проблем урегулирования. Нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса. По словам Трампа, Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

    В этой связи политолог Федор Лукьянов указал, что встреча Трампа и Зеленского не внесла ничего нового в вопрос территориальных уступок. «Хотя президент США постоянно говорит о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским Вооруженным силам решать вопросы своими средствами», – написал он в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность, считает, в свою очередь, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Потом на выборах он начнет говорить: «Дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского», – отметил политолог в Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин в беседе с командованием отметил быстрые темпы освобождения территорий в зоне СВО. «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские успехи поменяли повестку встречи Трампа с Зеленским.

    30 декабря 2025, 10:51
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    @ Ramil Sitdikov/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва готова занять максималистскую позицию в переговорах с Киевом, об этом говорят официальные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля, пишут американские СМИ.

    Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.

    В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.

    Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.

    Киевский режим попытался  атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент США Дональд Трамп возмутился действиями украинских властей, и пояснил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что сам Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 18:28
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как сообщил Лавров, нападение произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года. Он подчеркнул, что считает это действия террористическими и целенаправленными. По его словам, Киев «предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    29 декабря 2025, 13:12
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Песков: Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласна с мнением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что стороны конфликта на Украине приблизились к урегулированию, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Москва разделяет оценку Трампа, подчеркнув, что «переговоры находятся на финальной стадии».

    Песков также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится «в самое ближайшее время» после переговоров Трампа с Владимиром Зеленским. Он отметил, что только после получения информации от США Кремль сможет оценить итоги встречи между Трампом и Зеленским во Флориде.

    Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил, что Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения. Президент США поддержал позицию российского лидера.

    29 декабря 2025, 14:50
    Политолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу

    Политолог Корнилов: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу

    Политолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом гримасничал и корчил рожицы. Однако он не стал перечить президенту США или опровергать его заявления с реалистичными оценками ситуации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Участники состоявшихся в воскресенье во Флориде переговоров – от самого Дональда Трампа и до Урсулы фон дер Ляйен и других европейских политиков, присоединившихся по телефону, – говорят о прогрессе», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что до начала встречи западная пресса писала о главной цели визита Зеленского – убедить главу Белого дома «переключить свое внимание на давление на Россию».

    По мнению собеседника, на деле Зеленский ехал в Штаты с отчетом. «Трамп, по всей видимости, отвел ему дедлайн для заключения сделки. Зеленский пытался рассказать, какая Киевом проделана работа, а также обвинить Москву в якобы срыве «замечательных мирных планов», которые выработали украинские представители совместно с европейцами», – считает эксперт.

    Однако задумка провалилась. «Зеленского, видимо, осадили», – добавил Корнилов, указав на поведение того во время пресс-конференции: «хотя он гримасничал и корчил рожицы, пока выступал американский лидер, но не стал перечить Трампу или опровергать его довольно громкие заявления».

    «Президент США, между тем, озвучил реалистичные оценки ситуации на Украине: и о том, что Россия не обстреливает Запорожскую АЭС, и о готовности Москвы помогать Украине и желании видеть постсоветскую страну процветающей после окончания конфликта», – перечислил спикер.

    По его мнению, принципиально важными являются и слова Трампа о том, что если сейчас Украина не согласится на мирные условия, в частности, на оставление российских территорий, то дальше ВС России будут продвигаться еще стремительнее, и дальнейшие позиции украинской стороны станут только хуже.

    «При этом Зеленский попытался откровенно обмануть главу Белого дома, когда заявил о том, что он не может вывести войска из Донбасса без согласия народа, без референдума, – добавил собеседник. – Приказ о выводе войск отдается Генштабом и лично верховным главнокомандующим. Никаких референдумов, решений Верховной рады или отдельных законов не требуется».

    Как бы то ни было, по оценкам Корнилова, телефонный разговор Владимира Путина и Трампа, состоявшийся незадолго до мероприятий во Флориде, повлиял на ход встречи. «Если взять на вооружение риторику Трампа, то можно сказать, что беседа лидеров России и США на 84,5% определила позицию Трампа», – сыронизировал эксперт и добавил, что «глава Белого дома для того и звонил российскому коллеге, чтобы уточнить позицию Москвы, обсудить возможные компромиссы и пункты, с которыми Россия не согласна».

    Напомним, в воскресенье прошли переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который разработали Европа и Украина. По итогам чуть более чем двухчасовых контактов американский лидер и Зеленский выступили на пресс-конференции.

    «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили – кто-то сказал бы, на 95%, – я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», – сказал глава Белого дома. По его словам, нерешенным остается территориальный вопрос. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил Трамп.

    Он добавил, что понимает нежелание Москвы соглашаться на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Президент также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий. Отметим, в субботу Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с освобожденных населенных пунктов «сводится к нулю», так как ВС России успешно продвигаются в зоне боевых действий.

    Зеленский оценил прогресс переговоров в процентах. По его словам, план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой – «почти на 100%». Трамп же заявил, что решающую роль в вопросе гарантий должна будет играть Европа, Вашингтон окажет ей поддержку.

    Отдельно Трамп затронул тему Запорожской АЭС. Он отметил, что работа по запуску станции может начаться в ближайшее время. «Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем», – сказал американский лидер.

    Также он выразил уверенность, что Москва в случае решения кризиса с Украиной будет готова помогать этой стране. «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», – рассказал глава Белого дома.

    Напомним, перед встречей Трамп позвонил Путину. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский политик внимательно выслушал аргументы Путина и оценки Москвы по возможным путям урегулирования конфликта. Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий.

    Кроме того, Путин поддержал предложение США продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    29 декабря 2025, 19:36
    Трамп сообщил Путину о результатах переговоров с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал российскому лидеру сведения о содержании переговоров через своих советников.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Дональд Трамп вместе с рядом своих ключевых советников подробно проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, во время разговора Трамп и члены его команды не ограничились общими формулировками, а изложили в деталях основные результаты обсуждений, которые прошли в Мар-а-Лаго при участии украинской делегации.

    Представитель Кремля подчеркнул, что разговор носил подробный и откровенный характер.

    Точные нюансы передачи информации, а также конкретные детали самого общения между сторонами Ушаков раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после перехода переговорного процесса в стадию принятия решений.

    Ранее Трамп дал совет главе киевского режима заключить сделку сейчас по итогам переговоров. В то же время он отметил, что в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума по пунктам мирного плана.

    29 декабря 2025, 22:08
    Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина «пощечиной» Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака Киева на резиденцию Владимира Путина стала пощечиной президенту США Дональду Трампу, который прилагает усилия для спасения остатков Украины.

    Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина стала «пощечиной» президенту США Дональду Трампу, который, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, предпринимает попытки «спасти остатки Украины», передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что сейчас внимание США и других стран сосредоточено на поиске путей для урегулирования ситуации на Украине, однако действия Киева подрывают мирные усилия и отличаются беспрецедентной жестокостью.

    По мнению Захаровой, кровавые и террористические действия Киева не являются чем-то новым для России, и Москва неоднократно заявляла об этом публично. Представитель МИД также заявила, что Зеленский уже не впервые столь неуважительно обращается с мировыми лидерами, в том числе с предыдущей администрацией в США.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и не ожидал такой атаки. Трамп отметил, что нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Лавров объявил о пересмотре переговорной позиции России после этой атаки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    30 декабря 2025, 10:45
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность по поводу информации о нападении на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Индия глубоко обеспокоена сообщениями о нападении на резиденцию российского президента, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает РИА «Новости».

    В своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Моди подчеркнул, что «продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира».

    Он настоятельно призвал все заинтересованные стороны сосредоточиться на этих усилиях и избегать действий, которые могут подорвать процесс урегулирования.

    Ранее МИД ОАЭ заявил о решительном осуждении попытки нападения на резиденцию президента России и подчеркнул угрозу для безопасности страны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу данные о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    Эксперты заявили, что покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности.

    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США
    Силуанов сообщил о переходе экономики России к устойчивому росту
    Bloomberg: Citigroup потеряет от продажи Ситибанка 1,1 млрд долларов
    Китай испытал гиперзвуковую противокорабельную ракету
    В Институте русского языка назвали самые популярные слова 2025 года
    С нового года россиянам разрешили ставить шесть отметок в паспорте
    Долина решила не обжаловать решение о выселении

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают, что означает рекордно низкий уровень безработицы – и почему все эти изменения означают для россиян, в том числе, рост зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

