ФСБ пресекла канал контрабанды двигателей двойного назначения в Ярославле

ФСБ ликвидировала канал поставки двигателей двойного назначения иностранному заказчику

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ ликвидировали канал контрабанды двигателей двойного назначения из Ярославля за границу, пишет ТАСС.

Операцию организовали местные предприниматели в интересах представителя иностранного государства. По информации регионального управления ФСБ, преступная схема включала незаконное производство и поставку этих двигателей.

В управлении рассказали: «УФСБ по Ярославской области пресечена преступная деятельность двух предпринимателей города Ярославля, совершивших покушение на контрабанду продукции двойного назначения». В ходе следственных действий удалось выявить главных организаторов и доказать их связь с заказчиком за рубежом.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на контрабанду. Обвиняемым грозит до десяти лет заключения. Из незаконного оборота изъяли всю изготовленную продукцию.

Ранее Дзержинский районный суд Ярославля признал виновными двоих руководителей местных фирм в незаконном экспорте такой продукции и приговорил их к трем и трем с половиной годам лишения свободы. По данным следствия, двигатели предназначались для министерства обороны иностранного государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в ноябре также предотвратили производство и вывоз моторов двойного назначения в Ярославской области, предназначенных для Минобороны иностранного государства.

Ранее россиянин получил реальный срок за попытку вывезти на Украину запчасти к МиГ-29.